Óriáscápa teteme bukkant fel Olaszország partjainál – nem tudják, mi okozhatta a halálát

Hatalmas, 4,5 méteres mélytengeri cápát találtak holtan Olaszországban, Toszkána déli részén, Follonica partjainál. A hatkopoltyús szürkecápa tetemére a Tirrén-tenger partján bukkantak rá, majd a scarlinoi kikötőbe vitték, ahol szakértők kezdték meg az első vizsgálatokat.

Hatalmas cápatetem került elő Olaszország partoknál: a mélytengeri állat halálának okát egyelőre nem tudják a szakértők (A kép illusztráció)

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Hatalmas cápatetem került elő Olaszország partjainál

Az állat egy nőstény példány volt, és a szakértők szerint különösen érdekes, hogy a tetemen nem találtak nyilvánvaló külső sérülést vagy azonnal felismerhető halálokot. A cápa szinte teljesen épen került elő, és a beszámoló szerint csak körülbelül egy napja lehetett elpusztulva, ezért még nem mutatta az előrehaladott bomlás jeleit.

A lelet azért is keltett figyelmet, mert a hatkopoltyús szürkecápa alapvetően mélytengeri faj, általában több száz méteres mélységben él, és ritkán kerül ilyen közel a parthoz. A szakértők most laboratóriumi vizsgálatokkal próbálják kideríteni, betegség, életkor, környezeti tényező vagy más ok vezethetett-e az állat pusztulásához. A kutatók szerint a lelet ritka adatokat adhat erről a Földközi-tengerben is előforduló, de ritkán látott fajról – számolt be a Shark-Diving.com.

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