Retteg a cápatámadástól? Így csökkentheti az esélyeit annak, hogy megtörténjen a baj

A nyári strandszezonban szinte naponta érkeznek hírek újabb cápafészlelésekről és sérülésekkel járó incidensekről. A szakértők szerint azonban a cápatámadás jóval ritkább, mint azt a hírek alapján sokan gondolják, és a legtöbb eset mögött egészen más ok áll, mint a tudatos vadászat.

A szakértő szerint a cápatámadás legtöbbször téves azonosítás következménye

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A Discovery Shark Week műsorvezetője és vadbiológus, Forrest Galante szerint a nyári időszakban valóban gyakoribbak az ember és a cápa találkozásai, ennek azonban több, egymással összefüggő oka van.

Elmondása szerint az elmúlt évtizedek természetvédelmi intézkedéseinek köszönhetően több helyen sikerült helyreállítani a cápapopulációkat. Olyan területeken, mint Florida vagy Kalifornia partvidéke, ismét több ragadozó él, miközben egyre több ember tölti szabadidejét a vízben. Ehhez társul az is, hogy ma már szinte minden eseményt mobiltelefonok rögzítenek, így a közösségi médiában gyorsan elterjednek az ilyen hírek.

A szakértő szerint mindez azt az érzetet kelti, mintha robbanásszerűen nőtt volna a veszély, holott a statisztikák ezt nem támasztják alá.

Cápatámadás okai: a legtöbbször összetévesztik az embert a zsákmánnyal

Galante szerint a cápatámadás okai között messze a legfontosabb a téves azonosítás. Becslések szerint az esetek mintegy 99 százalékában a ragadozó nem embert akar megtámadni, hanem azt próbálja megállapítani, hogy a látott tárgy ehető-e.

A csillogó ékszerek, a víz felszínén megcsillanó fények vagy egy gyors mozdulat könnyen hasonlíthatnak egy halrajra. Mivel a cápák nem kézzel vizsgálják meg a zsákmányukat, hanem harapással, ez az úgynevezett „vizsgálati harapás” súlyos sérüléseket is okozhat.

A szakember hangsúlyozta, hogy az emberek nem szerepelnek a cápák természetes táplálékai között, ezért az ilyen esetek többsége nem ragadozó viselkedésből ered.

A Floridai Természettudományi Múzeum Nemzetközi Cápatámadás-adatbázisa szerint 2025-ben világszerte 65 provokáció nélküli cápaharapást regisztráltak, ami még a tízéves átlag alatt maradt. Az Egyesült Államokban 25 ilyen eset történt, ebből 11 Floridában, amely továbbra is az ország legérintettebb állama.