Retteg a cápatámadástól? Így csökkentheti az esélyeit annak, hogy megtörténjen a baj

A nyári strandszezonban szinte naponta érkeznek hírek újabb cápafészlelésekről és sérülésekkel járó incidensekről. A szakértők szerint azonban a cápatámadás jóval ritkább, mint azt a hírek alapján sokan gondolják, és a legtöbb eset mögött egészen más ok áll, mint a tudatos vadászat.
A Discovery Shark Week műsorvezetője és vadbiológus, Forrest Galante szerint a nyári időszakban valóban gyakoribbak az ember és a cápa találkozásai, ennek azonban több, egymással összefüggő oka van.
Elmondása szerint az elmúlt évtizedek természetvédelmi intézkedéseinek köszönhetően több helyen sikerült helyreállítani a cápapopulációkat. Olyan területeken, mint Florida vagy Kalifornia partvidéke, ismét több ragadozó él, miközben egyre több ember tölti szabadidejét a vízben. Ehhez társul az is, hogy ma már szinte minden eseményt mobiltelefonok rögzítenek, így a közösségi médiában gyorsan elterjednek az ilyen hírek.
A szakértő szerint mindez azt az érzetet kelti, mintha robbanásszerűen nőtt volna a veszély, holott a statisztikák ezt nem támasztják alá.
Cápatámadás okai: a legtöbbször összetévesztik az embert a zsákmánnyal
Galante szerint a cápatámadás okai között messze a legfontosabb a téves azonosítás. Becslések szerint az esetek mintegy 99 százalékában a ragadozó nem embert akar megtámadni, hanem azt próbálja megállapítani, hogy a látott tárgy ehető-e.
A csillogó ékszerek, a víz felszínén megcsillanó fények vagy egy gyors mozdulat könnyen hasonlíthatnak egy halrajra. Mivel a cápák nem kézzel vizsgálják meg a zsákmányukat, hanem harapással, ez az úgynevezett „vizsgálati harapás” súlyos sérüléseket is okozhat.
A szakember hangsúlyozta, hogy az emberek nem szerepelnek a cápák természetes táplálékai között, ezért az ilyen esetek többsége nem ragadozó viselkedésből ered.
A Floridai Természettudományi Múzeum Nemzetközi Cápatámadás-adatbázisa szerint 2025-ben világszerte 65 provokáció nélküli cápaharapást regisztráltak, ami még a tízéves átlag alatt maradt. Az Egyesült Államokban 25 ilyen eset történt, ebből 11 Floridában, amely továbbra is az ország legérintettebb állama.
Idén július elejéig a TrackingSharks adatai szerint világszerte harminc támadást jegyeztek fel, amelyek közül hét végződött halállal.
Így csökkenthető a cápatámadás veszélye
Forrest Galante szerint néhány egyszerű szabály betartásával jelentősen mérsékelhető a kockázat a tengerparti nyaralások során.
A szakértő azt javasolja, hogy lehetőleg ne fürödjünk hajnalban vagy alkonyatkor, amikor a cápák a legaktívabban táplálkoznak. Érdemes elkerülni a folyótorkolatok környékét, valamint azokat a partszakaszokat is, ahol horgásznak vagy csalival etetik a halakat.
Azt is tanácsolja, hogy senki ne ússzon egyedül, és lehetőség szerint ne viseljen erősen csillogó ékszereket vagy fényvisszaverő kiegészítőket a vízben, mert ezek könnyebben felkeltik a ragadozók figyelmét.
Galante szerint a pánik helyett a tudatos viselkedés a legfontosabb. Úgy véli, a cápák jelenléte sok esetben éppen azt jelzi, hogy az adott tengeri ökoszisztéma egészségesen működik, ezért az embereknek inkább meg kell tanulniuk biztonságosan együtt élni ezekkel a csúcsragadozókkal.
Érdemes megfogadni ezeket a tanácsokat, mert egyre több helyen találkozhatunk az emberekre is veszélyes ragadozókkal, nemrég pedig az is kiderült, hol a legnagyobb a cápatámadás veszélye.