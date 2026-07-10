Íme a zöldség, ami javítja a szexuális teljesítményt, csökkenti a vérnyomást, és diétához is ideális

A cékla gazdag vitaminokban, ásványi anyagokban és természetes nitrátokban, amelyekből a szervezet nitrogén-monoxidot állít elő. Ez az anyag segíti az erek ellazulását és tágulását, így javíthatja a vérkeringést és hozzájárulhat a vérnyomás csökkentéséhez.

A cékla a fogyókúrába is könnyen beilleszthető

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A zöldség jelentős mennyiségű folsavat tartalmaz, emellett mangán, kálium, vas, magnézium és C-vitamin is található benne.

Magas rosttartalma támogatja az emésztést, miközben egy átlagos adag mindössze 34 kalóriát tartalmaz, ezért a fogyókúrába is könnyen beilleszthető.

A cékla jellegzetes vörös színét a betalain nevű növényi pigment adja. A szakértők szerint ez az antioxidáns gyulladáscsökkentő hatású lehet, és segíthet megvédeni a sejteket a káros szabad gyökökkel szemben. Bár további kutatásokra van szükség, a betalainokat több krónikus betegség megelőzésével is összefüggésbe hozták.

Céklalé

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A természetes nitrátok miatt a céklalé a sportolók körében is népszerű. Több kutatás szerint javíthatja az állóképességet és a fizikai teljesítményt, ezért sokan edzés előtt fogyasztják.

A szakemberek szerint a jobb vérkeringés miatt felmerült az is, hogy a cékla pozitív hatással lehet a szexuális teljesítményre.

Erre azonban egyelőre kevés tudományos bizonyíték áll rendelkezésre, így ezt a feltételezést még nem támasztják alá egyértelmű kutatások – írja a Daily Mail.

Nem mindenkinek tesz jót a cékla

Az emésztésre is kedvező hatással lehet, mivel rostjai és prebiotikus vegyületei táplálják a bélflórát. Ugyanakkor az irritábilis bél szindrómában szenvedők számára puffadást vagy hasi panaszokat is okozhat.

A cékla fogyasztása azonban nem mindenki számára ajánlott nagy mennyiségben: a vérnyomáscsökkentő gyógyszereket szedők esetében a nitrátok tovább csökkenthetik a vérnyomást, vesebetegeknél pedig magas káliumtartalma jelenthet kockázatot. Oxaláttartalma miatt a kalcium-oxalát típusú vesekőre hajlamos embereknek is érdemes mértékkel fogyasztani.

A táplálkozási szakértők szerint a cékla heti több alkalommal is helyet kaphat az étrendben saláták, köretek vagy céklalé formájában, hiszen egyszerre biztosít értékes tápanyagokat és kevés kalóriát.