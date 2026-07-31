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migráns

Fegyveres rendőrök, lángoló járművek, dühös tömegek – képeken a migránsok által megrohamozott Ceuta

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
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Lángoló járművek, könnygáz és dühös tömegek maradtak a kialakult összecsapások után. Ceutába migránsok tízezrei jutottak be Marokkóból, ezért Spanyolország katonákat vezényelt az észak-afrikai enklávéba.
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migránsösszecsapásokspanyolbevándorlásbevándorláspolitika

Ceuta környékén rövid idő alatt összeomlott a határellenőrzés, miközben emberek ezrei próbáltak szárazföldön és úszva eljutni a spanyol területre. A migrációs válság halálos áldozatokat követelt, a bevándorlás kezelése pedig újabb európai politikai vitát robbantott ki.

People gather at the site of clashes near Fnideq, on the Morocco-Spain border, on July 31, 2026. Thousands of migrants crossed overnight from Morocco into Spain's north Africa's Ceuta enclave, a police source said on July 31, as Prime Minister Pedro Sanchez was set to arrive to manage the latest migrant crisis on the border. (Photo by Abdel Majid BZIOUAT / AFP)
Éjszaka több ezer illegális migráns lépte át a határt Marokkóból Spanyolország észak-afrikai Ceuta-enklávéjába, ahol kemény összecsapások történtek a helyi hatóságokkal
Fotó: Abdel Majid BZIOUAT / AFP

Erőszak és gyújtogatás: migránsok tízezrei rohamozták meg Ceutát

Migránsok tízezrei jutottak át Marokkóból a Spanyolországhoz tartozó Ceutába, miután gyakorlatilag összeomlott az ellenőrzés a spanyol–marokkói határon. A helyszínen készült képeken lángoló autók, fegyveres hatóságok, dühös tömegek és a vízből kikecmergő migránsok láthatók.

A spanyol belügyminisztérium szerint csütörtök reggelétől mintegy 50 ezren lépték át a határt, Ceuta vezetője azonban akár 60 ezer érkezőről beszélt. Sokan a tengerbe ereszkedtek, majd úszva próbálták megkerülni a határt jelző mólót. A hatóságok szerint legalább 19 holttestet emeltek ki a vízből, míg a helyi vezetés 34 halálos áldozatról számolt be – írja a Reuters.

Lángoló járművek maradtak az összecsapások után

A marokkói rendőrök könnygázzal, gumibotokkal és vízágyúkkal próbálták visszaszorítani a tömeget. Az erőszakos összecsapások és gyújtogatások után egy kiégett busz, valamint hét megégett autó maradt a helyszínen. Spanyolország katonai járműveket és fegyveres egységeket vezényelt Ceutába, miközben a befogadóközpontok megteltek.

A képre kattintva galéria nyílik:

Marokkó, migránsok, Marokkómigránsok
Marokkó, migránsok, Marokkómigránsok
Marokkó, migránsok, Marokkómigránsok
Marokkó, migránsok, Marokkómigránsok
Marokkó, migránsok, Marokkómigránsok
Marokkó, migránsok, Marokkómigránsok
Marokkó, migránsok, Marokkómigránsok
Marokkó, migránsok, Marokkómigránsok
Marokkó, migránsok, Marokkómigránsok
Marokkó, migránsok, Marokkómigránsok
Marokkó, migránsok, Marokkómigránsok
Marokkó, migránsok, Marokkómigránsok
Marokkó, migránsok, Marokkómigránsok
Marokkó, migránsok, Marokkómigránsok
Marokkó, migránsok, Marokkómigránsok
Marokkó, migránsok, Marokkómigránsok
Marokkó, migránsok, Marokkómigránsok
Marokkó, migránsok, Marokkómigránsok
Marokkó, migránsok, Marokkómigránsok
Marokkó, migránsok, Marokkómigránsok
Galéria: Erőszak és gyújtogatás: migránsok lepték el a spanyol–marokkói határt
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Éjszaka több ezer illegális migráns lépte át a határt Marokkóból Spanyolország észak-afrikai Ceuta-enklávéjába, ahol kemény összecsapások történtek a hatóságokkal

 

Európai vita robbant ki a migráció miatt

Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök a tömeges bevándorlást az ország területi szuverenitása megsértésének nevezte, és felgyorsítaná az illegálisan belépők visszaküldését. Franciaország megerősítette a spanyol határ ellenőrzését, Olaszország pedig a schengeni szabályok felfüggesztését is felvetette. A spanyol kormány szerint az embercsempészek egy bírósági döntést kihasználva ösztönözhették a migránsokat az átkelésre.

 

 

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