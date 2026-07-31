Fegyveres rendőrök, lángoló járművek, dühös tömegek – képeken a migránsok által megrohamozott Ceuta

Ceuta környékén rövid idő alatt összeomlott a határellenőrzés, miközben emberek ezrei próbáltak szárazföldön és úszva eljutni a spanyol területre. A migrációs válság halálos áldozatokat követelt, a bevándorlás kezelése pedig újabb európai politikai vitát robbantott ki.

Éjszaka több ezer illegális migráns lépte át a határt Marokkóból Spanyolország észak-afrikai Ceuta-enklávéjába, ahol kemény összecsapások történtek a helyi hatóságokkal

Fotó: Abdel Majid BZIOUAT / AFP

Erőszak és gyújtogatás: migránsok tízezrei rohamozták meg Ceutát

Migránsok tízezrei jutottak át Marokkóból a Spanyolországhoz tartozó Ceutába, miután gyakorlatilag összeomlott az ellenőrzés a spanyol–marokkói határon. A helyszínen készült képeken lángoló autók, fegyveres hatóságok, dühös tömegek és a vízből kikecmergő migránsok láthatók.

A spanyol belügyminisztérium szerint csütörtök reggelétől mintegy 50 ezren lépték át a határt, Ceuta vezetője azonban akár 60 ezer érkezőről beszélt. Sokan a tengerbe ereszkedtek, majd úszva próbálták megkerülni a határt jelző mólót. A hatóságok szerint legalább 19 holttestet emeltek ki a vízből, míg a helyi vezetés 34 halálos áldozatról számolt be – írja a Reuters.

Lángoló járművek maradtak az összecsapások után

A marokkói rendőrök könnygázzal, gumibotokkal és vízágyúkkal próbálták visszaszorítani a tömeget. Az erőszakos összecsapások és gyújtogatások után egy kiégett busz, valamint hét megégett autó maradt a helyszínen. Spanyolország katonai járműveket és fegyveres egységeket vezényelt Ceutába, miközben a befogadóközpontok megteltek.

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