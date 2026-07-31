Fegyveres rendőrök, lángoló járművek, dühös tömegek – képeken a migránsok által megrohamozott Ceuta

Ceuta környékén rövid idő alatt összeomlott a határellenőrzés, miközben emberek ezrei próbáltak szárazföldön és úszva eljutni a spanyol területre. A migrációs válság halálos áldozatokat követelt, a bevándorlás kezelése pedig újabb európai politikai vitát robbantott ki.
Erőszak és gyújtogatás: migránsok tízezrei rohamozták meg Ceutát
Migránsok tízezrei jutottak át Marokkóból a Spanyolországhoz tartozó Ceutába, miután gyakorlatilag összeomlott az ellenőrzés a spanyol–marokkói határon. A helyszínen készült képeken lángoló autók, fegyveres hatóságok, dühös tömegek és a vízből kikecmergő migránsok láthatók.
A spanyol belügyminisztérium szerint csütörtök reggelétől mintegy 50 ezren lépték át a határt, Ceuta vezetője azonban akár 60 ezer érkezőről beszélt. Sokan a tengerbe ereszkedtek, majd úszva próbálták megkerülni a határt jelző mólót. A hatóságok szerint legalább 19 holttestet emeltek ki a vízből, míg a helyi vezetés 34 halálos áldozatról számolt be – írja a Reuters.
Lángoló járművek maradtak az összecsapások után
A marokkói rendőrök könnygázzal, gumibotokkal és vízágyúkkal próbálták visszaszorítani a tömeget. Az erőszakos összecsapások és gyújtogatások után egy kiégett busz, valamint hét megégett autó maradt a helyszínen. Spanyolország katonai járműveket és fegyveres egységeket vezényelt Ceutába, miközben a befogadóközpontok megteltek.
A képre kattintva galéria nyílik:
Európai vita robbant ki a migráció miatt
Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök a tömeges bevándorlást az ország területi szuverenitása megsértésének nevezte, és felgyorsítaná az illegálisan belépők visszaküldését. Franciaország megerősítette a spanyol határ ellenőrzését, Olaszország pedig a schengeni szabályok felfüggesztését is felvetette. A spanyol kormány szerint az embercsempészek egy bírósági döntést kihasználva ösztönözhették a migránsokat az átkelésre.