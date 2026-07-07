Új bizonyítékokat mutattak be Charlie Kirk meggyilkolásának ügyében

Az Egyesült Államokban folytatódik annak a férfinak az előzetes bírósági meghallgatása, akit azzal vádolnak, hogy 2025 szeptemberében lelőtte Charlie Kirk konzervatív politikai aktivistát az Utah Valley University kampuszán.

Charlie Kirk szülei, Robert és Kathryn Kirk a gyilkossági ügy előzetes meghallgatásának első napján

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A hétfői tárgyaláson David Hull utahi állami nyomozó ismertette a nyomozás eddigi eredményeit. Elmondása szerint a hatóságok biztonsági kamerák felvételei alapján rekonstruálták Tyler Robinson mozgását a gyilkosság napján. A nyomozás szerint a férfi a lövöldözés előtt két alkalommal, a támadás idején egyszer, majd később újra megjelent az egyetem területén.

A nyomozó szerint a rendőrök Tyler Robinson ezüstszínű Dodge Challenger gépkocsiját a jogosítványadatai alapján azonosították. D David Hull a tárgyalóteremben ülő vádlottat is felismerte a biztonsági kamerák felvételein látható személyként – írja a Reuters.

Mit mutattak be a Charlie Kirk ügyében?

Az ügyészség több videófelvételt is bemutatott, amelyeket szemtanúk, egy operatőr és térfigyelő kamerák rögzítettek. A felvételeket a nyilvános élő közvetítésben nem tették láthatóvá, mert az ügyészség szerint túlzottan megrázó jeleneteket tartalmaznak.

A tárgyaláson jelen volt Charlie Kirk özvegye, Erika Kirk és több családtagja is, akik azonban még a videók levetítése előtt elhagyták a tárgyalótermet. A meghallgatáson részt vett Donald Trump Jr. is.

Chris Bagley, az egyetem rendőrségének egyik szolgálatban lévő tisztje arról számolt be, hogy a lövés után arra az épületre sietett, ahonnan feltételezése szerint a lövést leadták. A tetőn olyan benyomódásokat talált a kavicsos felületen, amelyek szerinte könyök, térd és láb nyomaira utaltak. A rendőr úgy fogalmazott, hogy a helyszín egy mesterlövész állására emlékeztette. Elmondása szerint a biztonsági kamerák felvételein egy személy látható, amint tüzelőpozícióba helyezkedik, lead egy lövést, majd a tetőről leugorva elmenekül.

A védelem keresztkérdései elsősorban az egyetem biztonsági intézkedéseire és a bizonyítékok kezelésére irányultak. A tanú elismerte, hogy a helyszínen találtak egy üres pisztolytokot, azt azonban végül nem foglalták le bizonyítékként.

Az ügyészség szerint Charlie Kirk meggyilkolása miatt Tyler Robinson ellen hét vádpontban folyik eljárás, köztük minősített emberölés miatt. A vádhatóság halálbüntetés kiszabását is kezdeményezi.

Amennyiben a bíróság megállapítja, hogy elegendő bizonyíték támasztja alá a vádat, az ügy tárgyalási szakaszba léphet, ahol Robinsonnak hivatalosan is nyilatkoznia kell bűnösségéről vagy ártatlanságáról.