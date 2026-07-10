Korábban nem ismert üzeneteket és tárgyi bizonyítékokat mutattak be a Charlie Kirk meggyilkolásának ügyében

A Charlie Kirk meggyilkolásával vádolt Tyler Robinson egykori lakótársa, aki korábban párkapcsolatban élt a férfival, vallomásában azt állította, hogy a gyanúsított a történtek után beismerte tettét, sírva fakadt, és azt mondta, bárcsak ne követte volna el.

A Charlie Kirk meggyilkolásával vádolt Tyler Robinson ügyében tartott előzetes meghallgatáson egy lőszerhüvely képét is bemutatták

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Új bizonyítékokat ismertettek Charlie Kirk meggyilkolásának ügyéről

Az ügyészség a meghallgatáson bemutatta Lance Twiggs korábbi kihallgatásának felvételét, valamint a két férfi között váltott szöveges üzeneteket. Robinson ellen súlyosbított emberölés és több más bűncselekmény miatt emeltek vádat, bűnösségéről egyelőre nem nyilatkozott. A mostani eljárás célja annak megállapítása, hogy elegendő bizonyíték áll-e rendelkezésre a büntetőper megindításához – írja a BBC.

A bíróságon ismertetett vallomás szerint Robinson hónapokkal a halálos lövöldözés előtt gravírozó eszközt kért lakótársától, arra hivatkozva, hogy családi vadászatra készül. A meghallgatáson az ügyészség első ízben mutatta be a feltételezett gyilkos fegyverről és a helyszínen, illetve a gyanúsított lakásán lefoglalt gravírozott lőszerekről készült fényképeket.

A bizonyítékok között szerepeltek azok az üzenetek is, amelyeket Robinson a lövöldözést követően küldött lakótársának. Egy hátrahagyott levélben azt írta, hogy lehetősége volt „kiiktatni Charlie Kirket”, és élt vele, majd hozzátette, hogy bárcsak olyan világban élhetnének, ahol erre nincs szükség. Később üzenetben elismerte, hogy ő követte el a gyilkosságot, és azt írta: „Sajnálom.”

A vádirat szerint Robinson azt is közölte lakótársával, hogy a fegyvert bokrok közé rejtette, és arra vár, hogy észrevétlenül visszaszerezhesse. Üzeneteiben arról is írt, hogy ha sikerül elhoznia a puskát, nem marad utána bizonyíték.

Lance Twiggs vallomása szerint a gyanúsított másnap otthon megerősítette, hogy valóban ő követte el a gyilkosságot. Elmondása szerint Robinson sírni kezdett, majd azt mondta, hogy bárcsak ne tette volna meg, ezt követően pedig azzal próbálta elterelni a figyelmét, hogy különféle teendőkkel foglalta le magát. Később közölte, hogy feladja magát a hatóságoknak.