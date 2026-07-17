Félmillió ember maradt áram nélkül, többen meghaltak a Chilét sújtó heves viharok miatt

Közel félmillió ember maradt áram nélkül a Chilén végigsöprő viharok következtében. A katasztrófa során három ember meghalt, az esőzések és áradások pedig több száz lakost kényszerítettek otthona elhagyására.

Félmillió ember maradt áram nélkül a Chilén végigsöprő viharok miatt Fotó: GUILLERMO SALGADO / AFP

Félmillió ember maradt áram nélkül a Chilén végigsöprő viharok miatt

Három ember meghalt, több százan pedig menedékhelyre kerültek a Chile középső és déli részén pusztító viharok miatt. A frontális rendszer az ország 16 régiójából tízet érintett, miközben heves esőzések, áradások, erős széllökések és útlezárások nehezítették a védekezést.

Az El País beszámolója szerint Negrete városában egy úttisztításon dolgozó munkásra fa dőlt. Temucóban egy 61 éves férfi zuhant le a háza tetejéről, Santiago Cerro Navia kerületében pedig egy buszmegállóban ért halálos áramütés egy embert.

A vihar több helyen háztetőket szakított le, fákat döntött ki, és elektromos vezetékeket rongált meg.

Közel félmillió fogyasztó maradt áram nélkül, a legtöbben La Araucanía, Biobío, Valparaíso és Los Lagos régiókban. Négy otthon teljesen megsemmisült, további több száz épületben kisebb vagy súlyos károk keletkeztek.

A Reuters szerint a hatóságok hét sérültről, 466 menedékhelyen elhelyezett emberről és 158 elszigetelt lakosról számoltak be. José Antonio Kast elnök a legsúlyosabban érintett Biobío régióba utazott, miközben a hatóságok további heves esőzésekre figyelmeztettek.

Az iskolákban felfüggesztették a tanítást, a bányák többsége azonban tovább működött.

Hatalmas áradások sújtják Kínát: több helyen 2 méter magas víz lepte el az utakat

Kína északi Hopej tartományában és északkeleti Liaoning tartományában súlyos áradások öntötték el az utakat és sodortak el autókat. Mindeközben a helyiek úszva és evezve próbáltak menekülni.

Egy lakos beszámolója szerint a vízszint több mint két méterre emelkedett a Hopej tartománybeli Kuancheng megye útjain. Több autót is levideóztak a megyében, amint egymásnak ütköztek, miközben sodródtak az áramlattal.

Az áradások a Bavi tájfun után következtek be, amely az idei év legerősebb vihara volt, és erős széllökéseket hozott Kína szárazföldi területeire. Az ország keleti partját heves esőzések sújtották, amely próbára tette a térség sűrűn lakott városait.