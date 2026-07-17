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áram

Félmillió ember maradt áram nélkül, többen meghaltak a Chilét sújtó heves viharok miatt

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Három ember meghalt, több százan menedékhelyre kerültek, és súlyos áramkimaradások alakultak ki a heves esőzések miatt. Chile tíz régióját érintette a vihar, amely áradásokat, útlezárásokat és komoly károkat okozott.
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árammeghalttermészeti katasztrófavihar

Közel félmillió ember maradt áram nélkül a Chilén végigsöprő viharok következtében. A katasztrófa során három ember meghalt, az esőzések és áradások pedig több száz lakost kényszerítettek otthona elhagyására.

Félmillió ember maradt áram nélkül a Chilén végigsöprő viharok miattThis aerial view shows a flooded area in the coastal city of Arauco, BioBio region, province of Arauco, Chile on July 16, 2026, following strong storms hitting the region. Three people died and 76 were affected amid a storm with heavy rains, swells, and winds that is impacting 10 of the countrys 16 regions, the government reported. (Photo by GUILLERMO SALGADO / AFP)
Félmillió ember maradt áram nélkül a Chilén végigsöprő viharok miatt Fotó: GUILLERMO SALGADO / AFP

Félmillió ember maradt áram nélkül a Chilén végigsöprő viharok miatt

Három ember meghalt, több százan pedig menedékhelyre kerültek a Chile középső és déli részén pusztító viharok miatt. A frontális rendszer az ország 16 régiójából tízet érintett, miközben heves esőzések, áradások, erős széllökések és útlezárások nehezítették a védekezést.

Az El País beszámolója szerint Negrete városában egy úttisztításon dolgozó munkásra fa dőlt. Temucóban egy 61 éves férfi zuhant le a háza tetejéről, Santiago Cerro Navia kerületében pedig egy buszmegállóban ért halálos áramütés egy embert.

A vihar több helyen háztetőket szakított le, fákat döntött ki, és elektromos vezetékeket rongált meg. 

Közel félmillió fogyasztó maradt áram nélkül, a legtöbben La Araucanía, Biobío, Valparaíso és Los Lagos régiókban. Négy otthon teljesen megsemmisült, további több száz épületben kisebb vagy súlyos károk keletkeztek.

A Reuters szerint a hatóságok hét sérültről, 466 menedékhelyen elhelyezett emberről és 158 elszigetelt lakosról számoltak be. José Antonio Kast elnök a legsúlyosabban érintett Biobío régióba utazott, miközben a hatóságok további heves esőzésekre figyelmeztettek.

Az iskolákban felfüggesztették a tanítást, a bányák többsége azonban tovább működött.

Hatalmas áradások sújtják Kínát: több helyen 2 méter magas víz lepte el az utakat

Kína északi Hopej tartományában és északkeleti Liaoning tartományában súlyos áradások öntötték el az utakat és sodortak el autókat. Mindeközben a helyiek úszva és evezve próbáltak menekülni.

Egy lakos beszámolója szerint a vízszint több mint két méterre emelkedett a Hopej tartománybeli Kuancheng megye útjain. Több autót is levideóztak a megyében, amint egymásnak ütköztek, miközben sodródtak az áramlattal.

Az áradások a Bavi tájfun után következtek be, amely az idei év legerősebb vihara volt, és erős széllökéseket hozott Kína szárazföldi területeire. Az ország keleti partját heves esőzések sújtották, amely próbára tette a térség sűrűn lakott városait.

 

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