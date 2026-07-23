Íme a cigányfeleségek titkos élete: „Olyanok vagyunk, mint a Kardashianok – csakhogy csórók vagyunk és segélyen élünk”

A fiatal, hangos és elbűvölő Trewley Precious Temple valóságshow-sztárnak született. És hamarosan az is lesz. A 26 éves essexi cigánylány a jövő héten debütál televíziós szerepében a Cigányfeleségek titkos élete című sorozatban, amely csillogó – bár némileg kaotikus – életét mutatja be a brit közönségnek.

Íme a cigányfeleségek titkos élete - Fotó: Instagram/Channel 4

Íme a cigányfeleségek titkos élete

Gyakran látják őket műbarnán, műkörmökkel, műszempillákkal és póthajjal – nem meglepő, hogy Trewley-t és nővéreit a valóságshow-k királyi családjához hasonlítják, néhány fontos különbséggel.

„Olyanok vagyunk, mint a Kardashianok” – mondja Trewley. „Csakhogy csórók vagyunk, segélyeken élünk és egy kicsit kövérek vagyunk. Talán inkább a Carbdashianokhoz hasonlítunk” – meséli élénk rózsaszín önkormányzati lakásából a Sunnak.

Trewley, a klán legfiatalabb tagja, a leglázadóbb, és nem hajlandó betartani a szigorú, évszázados szabályokat, amelyeket sok cigánylány, köztük nővérei – Honey Peaches, Pearlygirly és Ruby Ann – is követ.

Trewley, aki még mindig otthon él Tinával, saját élénk rózsaszín faházat épített a kertben, ami már kilométerekről kitűnik a lepusztult birtokon.

A régóta fennálló cigány hagyományok szerint a nőknek a megfelelő férj megtalálására és arra kell összpontosítaniuk, hogy minél fiatalabban családot alapítsanak. A karriert rossz szemmel nézik, és a legtöbb lány a tizenéves kor vége felé letelepszik, és alig álmodik a háziasszonyi szerepen és az anyaságon túlról.

De a harcias Trewley egy másfajta életre vágyik. Egyszerűen nevet bárkin, aki kritizálni meri őt, vagy a Clacton-on-Sea-i birtokát, ahol él. Szőke és dús keblű, imád mezítláb járkálni köntösben és hajcsavarókkal, bármilyen időjárás is legyen. Első önbarnítását mindössze kilenc évesen kapta, első műkörmét pedig tizenegy évesen. És bár cölibátusban él, soha nem merné megszegni a 21:30-as kijárási tilalmat, nem iszik, nem káromkodik és nem drogozik, Trewley mégis képes megrémíteni családja többi tagját azzal, hogy szemtelenül az árral szemben úszik.

És a tévés hírnévre készülve már most is közösségi média sztár, több mint egymillió online követőt és elképesztő 55 millió lájkot tudhat magáénak a TikTokon.