Íme a cigányfeleségek titkos élete: „Olyanok vagyunk, mint a Kardashianok – csakhogy csórók vagyunk és segélyen élünk”

A fiatal, hangos és elbűvölő Trewley Precious Temple valóságshow-sztárnak született. És hamarosan az is lesz. A 26 éves essexi cigánylány a jövő héten debütál televíziós szerepében a Cigányfeleségek titkos élete című sorozatban, amely csillogó – bár némileg kaotikus – életét mutatja be a brit közönségnek.
Íme a cigányfeleségek titkos élete
Gyakran látják őket műbarnán, műkörmökkel, műszempillákkal és póthajjal – nem meglepő, hogy Trewley-t és nővéreit a valóságshow-k királyi családjához hasonlítják, néhány fontos különbséggel.
„Olyanok vagyunk, mint a Kardashianok” – mondja Trewley. „Csakhogy csórók vagyunk, segélyeken élünk és egy kicsit kövérek vagyunk. Talán inkább a Carbdashianokhoz hasonlítunk” – meséli élénk rózsaszín önkormányzati lakásából a Sunnak.
Trewley, a klán legfiatalabb tagja, a leglázadóbb, és nem hajlandó betartani a szigorú, évszázados szabályokat, amelyeket sok cigánylány, köztük nővérei – Honey Peaches, Pearlygirly és Ruby Ann – is követ.
Trewley, aki még mindig otthon él Tinával, saját élénk rózsaszín faházat épített a kertben, ami már kilométerekről kitűnik a lepusztult birtokon.
A régóta fennálló cigány hagyományok szerint a nőknek a megfelelő férj megtalálására és arra kell összpontosítaniuk, hogy minél fiatalabban családot alapítsanak. A karriert rossz szemmel nézik, és a legtöbb lány a tizenéves kor vége felé letelepszik, és alig álmodik a háziasszonyi szerepen és az anyaságon túlról.
De a harcias Trewley egy másfajta életre vágyik. Egyszerűen nevet bárkin, aki kritizálni meri őt, vagy a Clacton-on-Sea-i birtokát, ahol él. Szőke és dús keblű, imád mezítláb járkálni köntösben és hajcsavarókkal, bármilyen időjárás is legyen. Első önbarnítását mindössze kilenc évesen kapta, első műkörmét pedig tizenegy évesen. És bár cölibátusban él, soha nem merné megszegni a 21:30-as kijárási tilalmat, nem iszik, nem káromkodik és nem drogozik, Trewley mégis képes megrémíteni családja többi tagját azzal, hogy szemtelenül az árral szemben úszik.
És a tévés hírnévre készülve már most is közösségi média sztár, több mint egymillió online követőt és elképesztő 55 millió lájkot tudhat magáénak a TikTokon.
„Kapok megjegyzéseket a tanácsi ingatlanommal kapcsolatban. Meg kellene sértődnöm – de annyira viccesek. Valaki ezt írta: »A birtokod úgy néz ki, mint a Shameless - még a boltba is mezítláb mégy?.«”
Trewley felfedi ambiciózus terveit, hogy elmeneküljön a számára kijelölt útról. Azt mondja: „Többet akarok. Sok kritikát kapok, az emberek folyamatosan beszólnak, leszbikusnak neveznek, mert nem vagyok házas, de ez lepereg rólam.”
„Anya szigorú. Kirúgott pár napra, amikor köldökpiercinget csináltattam – ő a főnök, főleg, ha kapcsolatokról van szó. Soha nem mernék hazavinni egy fiút, hacsak nem akarok hozzá feleségül menni.”
„De azt akarom, hogy más lányok is lássák, hogy van egy másik út is, meg akarom változtatni a cigány nők lehetőségeit, több lehetőség van, mint háziasszonynak lenni. Nem kell a skatulyában maradni. Mindent akarok.”
„Vannak, akik a „cigány” szó hallatán lakókocsis vicceket mondanak. Nem mindannyian lakókocsiban élünk, én is egész életemben ugyanazon a birtokon éltem” – tette hozzá.
Trewley apja három éve halt meg. A nő elismerte, hogy nem támogatta a népszerűség hajhászásában, több vitájuk is volt emiatt. „Apa szegény cigánygyerek volt, anya szegény, önkormányzati lakótelepi gyerek, ők csak ezeket a lehetőségeket ismerik, amikkel felnőttek, én pedig egyiket sem akarom.”
„Nem vagyok gazdag anyagilag, de az életben igen” – mondja Trewley édesanyja, Tina. „Gyönyörű gyerekeim vannak, és nem bánnám, ha egy kukában élnék, amíg mindenki jól van.”
Trewley húga, Pearlygirl, akinek a partnere börtönben van, szintén aggódik. „Trewley-nak nincsenek kötelezettségei, otthon lakik anyuval. Nekem be kell tartanom egy rutint” – mondja. „Annyira szervezetlen, hogy egyszerűen nem tudok vele azonosulni. Háziasszony vagyok, és kész.”