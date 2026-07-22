Cigarettacsikk okozott tüzet Kolozsváron, több mint 60 lakónak el kellett hagynia otthonát

A feltételezések szerint egy cigarettacsikk miatt keletkezett tűzről hajnali 2 óra körül érkezett bejelentés a hatóságokhoz. A helyszínre riasztott tűzoltók azt tapasztalták, hogy a lángok mintegy 50 négyzetméteren megrongálták az épület homlokzatát, miközben a közelben parkoló két autó is kigyulladt – számolt be róla a Maszol.

A feltételezések szerint egy cigarettacsikk miatt keletkezett a tűz a kolozsvári szeméttárolóban

Fotó: ISU Cluj

A cigarettacsikk miatt keletkezett tűz továbbterjedt

A Kolozs Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség tájékoztatása szerint a füst egy közeli szupermarketet, valamint a társasház hat lakását is elárasztotta. Emiatt több mint 60 lakó elővigyázatosságból elhagyta az épületet.

A vizsgálat elsődleges megállapításai szerint a tüzet egy még égő, figyelmetlenül eldobott cigarettacsikk okozhatta. A szeméttárolóban nagy mennyiségű gyúlékony hulladék – főként kartondobozok – volt felhalmozva, amelyek gyorsan lángra kaptak.

A tűzoltók két fecskendővel, egy emelőkosaras járművel és két SMURD mentőegységgel vonultak a helyszínre. A beavatkozás hajnali 5 óra körül ért véget, miután sikerült megakadályozni a tűz továbbterjedését.