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cigarettacsikk

Cigarettacsikk okozott tüzet Kolozsváron, több mint 60 lakónak el kellett hagynia otthonát

53 perce
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Nagy riadalmat okozott egy éjszakai tűzeset Kolozsváron, amely miatt több mint hatvan embernek kellett elővigyázatosságból elhagynia otthonát. A hatóságok szerint egy figyelmetlenül eldobott cigarettacsikk okozhatta a szeméttárolóban keletkezett tüzet, amely két parkoló autóra és egy társasház homlokzatára is átterjedt.
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cigarettacsikkKolozsvártűz

A feltételezések szerint egy cigarettacsikk miatt keletkezett tűzről hajnali 2 óra körül érkezett bejelentés a hatóságokhoz. A helyszínre riasztott tűzoltók azt tapasztalták, hogy a lángok mintegy 50 négyzetméteren megrongálták az épület homlokzatát, miközben a közelben parkoló két autó is kigyulladt – számolt be róla a Maszol.

A feltételezések szerint egy cigarettacsikk miatt keletkezett a tűz a kolozsvári szeméttárolóban
A feltételezések szerint egy cigarettacsikk miatt keletkezett a tűz a kolozsvári szeméttárolóban
Fotó: ISU Cluj

A cigarettacsikk miatt keletkezett tűz továbbterjedt

A Kolozs Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség tájékoztatása szerint a füst egy közeli szupermarketet, valamint a társasház hat lakását is elárasztotta. Emiatt több mint 60 lakó elővigyázatosságból elhagyta az épületet.

A hatóságok közlése szerint a tűzesetben senki sem sérült meg.

A vizsgálat elsődleges megállapításai szerint a tüzet egy még égő, figyelmetlenül eldobott cigarettacsikk okozhatta. A szeméttárolóban nagy mennyiségű gyúlékony hulladék – főként kartondobozok – volt felhalmozva, amelyek gyorsan lángra kaptak.

A tűzoltók két fecskendővel, egy emelőkosaras járművel és két SMURD mentőegységgel vonultak a helyszínre. A beavatkozás hajnali 5 óra körül ért véget, miután sikerült megakadályozni a tűz továbbterjedését.

 

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