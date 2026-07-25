26 éve csapódott a földbe a Concorde gépe: a tragédia 113 ember életét követelte

Napra pontosan 26 éve, 2000. július 25-én zuhant le az Air France 4590-es járata, mindössze percekkel azután, hogy felszállt a párizsi Charles de Gaulle repülőtérről New York felé. A tragédiában 113 ember vesztette életét. Ez a katasztrófa indította el a Concorde légi uralmának végét, a legendás szuperszonikus utasszállítók ugyanis három évvel később végleg leálltak.

26 éve történt a Concorde tragédiája

Fotó: AFP

A német Peter Deilmann Cruises hajózási- és utazásszervező cég által bérelt Concorde gépen 100 utas, hat utaskísérő, két pilóta és egy fedélzeti mérnök utazott. A repülőgépet azon a végzetes napon Christian Marty pilóta vezette, akinek a becsapódás előtti, légi irányításnak küldött utolsó szavai még ma is hátborzongatóan csengenek.

A katasztrófa, ami a Concorde légi uralmának végéhez vezetett

Nem sokkal azelőtt, hogy az AF4590-es járat felszálláshoz sorolt be a 26R futópályára, a Continental Airlines egyik DC-10-es gépéről egy kis méretű titáncsík vált le a betonra. Ahogy a Concorde több mint 290 km/órás sebességgel gyorsult a pályán, az egyik gumiabroncsával áthajtott ezen a fémdarabon.

A gép 14:43 után már nem tudta megszakítani a felszállást, mert átlépte a V1-es sebességet. Ez az a határérték, amely felett a felszállás megszakítása már lehetetlen.

Amikor a gép az egyik bal oldali abroncsával eltalálta a fémcsíkot, egy 4,5 kilogrammos gumidarab repült fel, amely hatalmas erővel csapódott a kerozinnal teli bal szárnyba. A becsapódás átszakította az egyik üzemanyagtartályt, ami azonnal meggyulladt. A pilóták a futóművet sem tudták behúzni, így a repülőgép képtelen volt elérni a közeli Le Bourget repülőteret.

A Concorde leállt, és a Gonesse faluban található Hotellissimo Les Relais Bleus nevű szállodának ütközött. A fedélzeten tartózkodó 109 ember, valamint a hotelben dolgozó 4 alkalmazott mind meghaltak a balesetben.

A katasztrófa után nyilvánosságra hozták Marty pilóta szívszorító utolsó szavainak átiratát, valamint másodpilótája szavait. A jegyzőkönyvben hallható, hogy az irányítótorony azt mondja neki: „Concorde nulla...4590, lángok vannak. Lángok vannak mögötted.” Mindeközben Marty és másodpilótája kétségbeesetten próbáltak elegendő sebességet elérni Le Bourget eléréséhez.

Túl késő... Nincs idő

- mondta a kapitány a reménytelen helyzetben, miközben másodpilótája még mindig hitt abban, hogy le tudnak szállni. „Le Bourget, Le Bourget. Negatív; megpróbáljuk Le Bourget-t” - hangzottak el utolsó rögzített szavai.