Tizenhat évesen kiirtotta a családját, most ismét életfogytiglani büntetést kapott

A családirtás 2020 decemberében történt a nyugat-virginiai Kanawha megyében. Egy aggódó rokon értesítette a hatóságokat, miután hosszabb ideje nem tudta elérni a családot. A házba belépve négy holttestet talált: Daniel Dale Longot, Risa Mae Saunderst, a 12 éves Gage Ripleyt és a mindössze hároméves Jameson Longot.

Gavin Smith 16 évesen követte el a szörnyű családirtást

Fotó: West Virginia Division of Corrections and Rehabilitation

A gyilkosságokat a nő 16 éves fia, Gavin Smith követte el.

A hatóságok szerint a fiú barátnője, Rebecca Walker biztatta arra, hogy ölje meg a családját, miután a szülők megtiltották nekik a kapcsolat folytatását. A lány a bűncselekmény után segített elrejteni Smith-t, akit végül a rendőrök egy szekrény mögött találtak meg.

Walker később tanúskodott Smith ellen, és bűnpártolás miatt tíz év börtönbüntetésre ítélték. Azóta letöltötte a büntetését.

Life sentence brings Gavin Smith case to a close more than five years after quadruple-murder - WV MetroNews https://t.co/ofPru0a5lK — Jeff Jenkins (@JeffJenkinsMN) July 6, 2026

Smith-t először 2023-ban három rendbeli elsőfokú és egy rendbeli másodfokú gyilkosság miatt ítélték el. A büntetése három életfogytiglani szabadságvesztés, valamint további évtizedekre szóló börtön volt.

Újabb eljárás indult a családirtás ügyében

A nyugat-virginiai legfelsőbb bíróság azonban később új eljárást rendelt el, mert megállapította, hogy az esküdtszék az első tárgyaláson hibás jogi útmutatást kapott. Emiatt az ítéletet 2025 júniusában hatályon kívül helyezték.

A most megkötött vádalku értelmében Smith bűnösnek vallotta magát egy rendbeli elsőfokú és három rendbeli másodfokú gyilkosságban. Cserébe nem kellett ismét esküdtszék elé állnia, és újabb tárgyalást sem tartanak az ügyben – írja a True Crime News.

A bíróság életfogytiglani szabadságvesztésre, valamint további 80 év börtönre ítélte.

Mivel a gyilkosságok idején még kiskorú volt, 15 év után feltételes szabadlábra helyezésért folyamodhat, az ügyészség ugyanakkor úgy véli, élete végéig börtönben marad.

Az ügyész szerint a vádalku azért is jelentős, mert a vádlott lemondott a fellebbezés jogáról, így az ügyet várhatóan nem kell ismét bíróság elé vinni.

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