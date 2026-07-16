Szénakazalban bújt el az erőszaktevő, trükkös módon találták meg – videó

Nem mindennapi módon ért véget egy kaliforniai rendőrségi akció, miután egy családon belüli erőszakkal gyanúsított férfit egy hatalmas szénakazalban találtak meg. A hatóságok drónnal fedezték fel a rejtekhelyét, majd a férfi megadta magát.

A családon belüli erőszakkal gyanúsított férfi órákon át bujkált a szénakazalban

Fotó: Instagram/@placer_sheriff

A 29 éves Adam Armbrustert vasárnap vették őrizetbe, miután a Placer megyei seriffhivatal, kutyás egységek, drónok és a különleges bevetési csapat munkatársai is részt vettek a keresésében.

A nyomozás szombat este kezdődött, amikor a hatóságokhoz egy nő segélykiáltásairól érkezett bejelentés, akiről kiderült, hogy megtámadták. A gyanúsított azonban még a hatóságok kiérkezése előtt elmenekült.

A keresés egész éjszaka folytatódott, miközben a rendőrök megpróbálták meghatározni Armbruster tartózkodási helyét.

Másnap is keresték a családon belüli erőszak gyanúsítottját

A nyomozók végül arra jutottak, hogy a férfi valószínűleg a saját otthona közelében, vagy egy szomszédos ingatlan valamelyik melléképületében rejtőzhetett el. Vasárnap reggel a különleges bevetési egység csatlakozott a kutatáshoz. A rendőrök átvizsgálták a férfi lakóhelyét, majd a közeli ingatlan felé folytatták a keresést – írja a New York Post.

Délután 2 óra előtt egy területet figyelő drón észrevette Armbrustert, aki egy istállóban található hatalmas szénakazal belsejében rejtőzött.

A seriffhivatal által közzétett felvételen látható, ahogy a drón a rejtekhely fölé repül, majd a férfi felismeri, hogy megtalálták.

Armbruster ekkor integet a drónnak, kimászik a szénából, majd ellenállás nélkül megadja magát a rendőröknek.

A felvétel az interneten is nagy figyelmet kapott, több hozzászóló dicsérte a drón kezelőjének munkáját, egyikük szerint a pilóta rendkívüli pontossággal irányította az eszközt.

Adam Armbrustert súlyos, családon belüli erőszak gyanúja és veszélyes eszközzel elkövetett súlyos testi sértés gyanúja miatt vették őrizetbe. A Placer megyei börtönbe szállították, később azonban óvadék ellenében szabadlábra helyezték.

Titkos rejtekhelyen bújt el a szexuális bűnöző, holttestet is találtak

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