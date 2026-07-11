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indiában

Harminc éven át fosztogatta a luxushoteleket a csaló, végül egy ellopott laptop buktatta le

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Harminc éven át járhatta a luxushoteleket különböző foglalkozásokat színlelve Bingson John. A 69 éves csaló legutóbb fizetés nélkül távozott egy indiai szállodából, ahonnan egy laptopot is magával vitt. Több mint 300 luxusszállodát verhetett át.
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indiábancsalóluxusszálloda

Egy 69 éves csaló elfogásával érhetett véget Indiában a több évtizedes szállodai átveréssorozat. Bingson John állítólag több mint 300 luxushotelben szállt meg, majd számlafizetés nélkül és ellopott értékekkel távozott.

Több mint 300 luxusszállodát verhetett át a 69 éves csaló Indiában (illusztráció) Forrás: Pexels
Több mint 300 luxusszállodát verhetett át a 69 éves csaló Indiában (illusztráció) Forrás: Pexels

Több mint 300 luxusszállodát verhetett át a 69 éves csaló

A raipuri rendőrség 72 órán belül elfogta a 69 éves Bingson Johnt, miután a Hyatt Raipur feljelentést tett ellene. A férfi június 25. és 27. között szállt meg a luxushotelben, majd a 63 755 rúpiás (körülbelül 200 ezer forint) számla kifizetése nélkül távozott. A rendőrség szerint egy 148 ezer rúpia (480 ezer forint) értékű laptopot is magával vitt.

A nyomozók a férfi iratainak, telefonos adatainak és mozgásának elemzésével találták meg Bhubaneswarban. Az ellopott laptopot is visszaszerezték.

A hatóságok szerint John több mint harminc éve hasonló módszerrel járta a luxusszállodákat. Idegenvezetőnek, angoltanárnak vagy jógaoktatónak adta ki magát, hogy megbízhatónak tűnjön. Gyakran két táskával érkezett, az egyiket újságokkal vagy párnákkal töltötte meg, majd távozáskor hátrahagyta, hogy a személyzet azt higgye, még visszatér.

A férfi laptopokat, alkoholt és cigarettát is kilopott a szállodákból, majd eladta azokat. A rendőrség szerint azzal dicsekedett, hogy több mint 300 luxushotelből vitt el értékeket. Korábban a tihari börtönben is ült, ahol Charles Sobhraj történetei hatással lehettek rá – olvasható a Times of India oldalán.

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