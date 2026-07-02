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baleset

Csatornába zuhant egy férfi az esőben, meghalt miután a víz elsodorta – videó

1 órája
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Halálos baleset történt Mumbaiban a heves esőzések idején, amikor egy férfi egy nyitva hagyott csatornába zuhant, majd elsodorta a víz. A csatornabaleset miatt több önkormányzati dolgozót felfüggesztettek, a kivitelező ellen pedig büntetőeljárás indulhat.
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balesetcsatornaIndia

A csatornabaleset csütörtök dél körül történt az indiai Mumbai Khairani Road nevű útján.

csatorna
Nem vette észre, hogy nyitva van a csatorna fedele
Fotó: Twitter/X

Az 55 éves Aslam Esaf Shaikh a beszámolók szerint éppen mobiltelefonján beszélt, amikor a heves esőzés miatt víz alá került nyitott csatornába esett.

A férfi esernyőjét és papucsát a helyszínen találták meg. A tűzoltóság, a rendőrség és a mentőszolgálat azonnal nagyszabású keresést indított, holttestét végül mintegy két órával később találták meg.

A férfit kórházba szállították, ahol az orvosok már csak a halál beálltát tudták megállapítani.

A hatóságok szerint a csatornafedél egy folyamatban lévő karbantartás miatt volt nyitva. A munkálatokat egy magánvállalkozó végezte.

Mumbai alpolgármestere bejelentette, hogy az önkormányzat büntetőfeljelentést tesz a kivitelező ellen, akit a férfi haláláért kívánnak felelősségre vonni - írja az NDTV.

A város főjegyzője négy önkormányzati tisztviselőt – köztük az érintett kerület vezetőjét és három mérnököt – azonnali hatállyal felfüggesztett. A polgármester emellett 1 millió rúpiás (több mint 3 millió forintos) kártérítést jelentett be az áldozat családja számára.

A tragédia mindössze két nappal azután történt, hogy Mumbai egyik városrészében egy kidőlő fa egy iskolabuszra zuhant. A balesetben egy 11 éves fiú meghalt, további négy ember pedig megsérült. Az ügyben akkor is felfüggesztettek egy önkormányzati dolgozót, miután az előzetes vizsgálat gondatlanságot állapított meg.

A csatorna mellett az áram is okozott balesetet Indiában

Egy másik súlyos eset is történt a térségben a heves esőzések miatt. Két középiskolás lányt áramütés ért egy esővízzel elárasztott útszakaszon.

 

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