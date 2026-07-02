Csatornába zuhant egy férfi az esőben, meghalt miután a víz elsodorta – videó

A csatornabaleset csütörtök dél körül történt az indiai Mumbai Khairani Road nevű útján.

Nem vette észre, hogy nyitva van a csatorna fedele

Fotó: Twitter/X

Az 55 éves Aslam Esaf Shaikh a beszámolók szerint éppen mobiltelefonján beszélt, amikor a heves esőzés miatt víz alá került nyitott csatornába esett.

A férfi esernyőjét és papucsát a helyszínen találták meg. A tűzoltóság, a rendőrség és a mentőszolgálat azonnal nagyszabású keresést indított, holttestét végül mintegy két órával később találták meg.

A férfit kórházba szállították, ahol az orvosok már csak a halál beálltát tudták megállapítani.

मुंबई के साकीनाका स्थित खैरानी रोड पर एक बड़ा हादसा उस समय हुआ, जब असलम शेख नामक व्यक्ति खुले मेनहोल में गिर गया. सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, बीएमसी की ओर से इलाके में काम चल रहा था और… pic.twitter.com/Vl29cssZD4 — ABP News (@ABPNews) July 2, 2026

A hatóságok szerint a csatornafedél egy folyamatban lévő karbantartás miatt volt nyitva. A munkálatokat egy magánvállalkozó végezte.

Mumbai alpolgármestere bejelentette, hogy az önkormányzat büntetőfeljelentést tesz a kivitelező ellen, akit a férfi haláláért kívánnak felelősségre vonni - írja az NDTV.

A város főjegyzője négy önkormányzati tisztviselőt – köztük az érintett kerület vezetőjét és három mérnököt – azonnali hatállyal felfüggesztett. A polgármester emellett 1 millió rúpiás (több mint 3 millió forintos) kártérítést jelentett be az áldozat családja számára.

A 60-year-old man lost his life in an open manhole at Sakinaka because a contractor left it unguarded. This is not an accident; it is murder by civic negligence! I demand an immediate FIR and arrest of those responsible. Mumbaikars cannot pay with their lives! #Mumbai pic.twitter.com/UsxNNWf1kG — Rais Shaikh (@rais_shk) July 2, 2026

A tragédia mindössze két nappal azután történt, hogy Mumbai egyik városrészében egy kidőlő fa egy iskolabuszra zuhant. A balesetben egy 11 éves fiú meghalt, további négy ember pedig megsérült. Az ügyben akkor is felfüggesztettek egy önkormányzati dolgozót, miután az előzetes vizsgálat gondatlanságot állapított meg.

A csatorna mellett az áram is okozott balesetet Indiában

Egy másik súlyos eset is történt a térségben a heves esőzések miatt. Két középiskolás lányt áramütés ért egy esővízzel elárasztott útszakaszon.