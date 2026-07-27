"Minden a legnagyobb rendben" – mondta a nővér: egy napra rá elhunyt a csecsemő

Mindössze 14 hetet éltetett egy csecsemő. A kisfiút épp a halála előtti napon vizsgálta meg egy ápoló, aki biztosította a szüleit: a csöppség jól fejlődik, makkegészséges, minden a legnagyobb rendben. 24 órával később a baba már nem élt.

3 hónapot élt mindössze a csecsemő (Képünk illusztráció)

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A Dublinban élő Nina Fallon még mindig nem képes felfogni, hogy veszthette el ilyen gyorsan szeretett kisfiát. Enzo-Adane-nel hirtelen csecsemőhalál végzett. Semmi nem utalt előtte a közelgő tragédiára, amit valószínűleg emiatt senki sem akadályozhatott volna meg. Mint a 24 éves anya elárulta: pár órával korábban etette meg a kisfiút, aki épp olyan volt, mint bármelyik más korabeli. "Minden normális volt. Éjjelente kétszer felkelt, a nappalokat pedig átaludta" – mesélte Nina a The Sun oldalának, hozzátéve: a kicsi hajnal ötkor evett utoljára. Nyolckor már eszméletlen állapotban találtak rá. Azonnal riasztották a mentőket. Nem sokkal később már 15 mentő sürgött a baba körül.

Semmit sem tehettek a csecsemőért

Olyan törékeny volt és apró. Egy órán át dolgoztak rajta, és azt mondtam nekik, hogy hagyják abba. Tudtam, hogy egy óra után már nem hozzák vissza, és a teste olyan pici volt. Csak azt akartam, hogy hagyják békén. Megtettek mindent, amit tudtak, de túl régóta elment. Tudtam, hogy Enzo-Adane már nem jön vissza, és csak azt akartam, hogy békére leljen. Átadták nekem, és én megcsókoltam és a karomban tartottam fél órán át

– emlékezett vissza a gyászoló édesanya.

Nina rendkívül nehezen néz szembe azzal, hogy hirtelen csecsemőhalál szindróma vitte el a kisfiát.

"A halálát is nehéz elfogadni, de még nehezebb, hogy senkit nem lehet hibáztatni. Mindig meg fogom kérdőjelezni, mi történt" – összegezte érzéseit.