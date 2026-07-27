Hagyták éhen halni négy hónapos babájukat, életfogytiglanra ítélték a szülőket

Életfogytiglani szabadságvesztésre ítélte a németországi Itzehoe tartományi bírósága annak a négy hónapos csecsemőnek a szüleit, aki a vád szerint azért halt meg, mert nem kapott elegendő táplálékot és folyadékot. A bíróság a szülőket emberölésben és a gondozásukra bízott személy súlyos bántalmazásában találta bűnösnek.

A csecsemő súlyos alultápláltság következtében halt meg - Illusztráció

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A kis Ashley 2025 szeptemberében halt meg a Schleswig-Holstein tartománybeli Brunsbüttelben. A négy hónapos baba a halálakor mindössze körülbelül 1 kilogrammot nyomott.

A vizsgálatok szerint a gyermek súlyos alultápláltság következtében halt meg.

A szülők – akik a tragédia idején 24 évesek voltak – 2026 márciusa óta álltak bíróság előtt. Az ügyészség szerint közösen mulasztották el a baba megfelelő ellátását, és a vád szerint elfogadták annak lehetőségét, hogy gyermekük emiatt életét veszti – írja a Bild.

A vádirat szerint a csecsemő hosszabb időn keresztül nem jutott elegendő élelemhez és folyadékhoz.

Az ügyészség a tett súlyosságára hivatkozva életfogytiglani szabadságvesztést kért a szülőkre. A védelem ugyanakkor enyhébb büntetést indítványozott. Az apa védője gondatlan emberölés miatt öt év szabadságvesztést, az anya ügyvédje pedig négy és fél év börtönt kért.

Ein vier Monate altes Baby stirbt in Brunsbüttel an Hunger. Nun wurden die Eltern wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. https://t.co/DSM2CuChA7 pic.twitter.com/Y4eXlmepSu — Tages-Anzeiger (@tagesanzeiger) July 21, 2026

A bíróság végül az ügyészség álláspontját fogadta el, és mindkét szülőt életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélte.

Brutális csecsemőgyilkosság: hajszárítóval égette halálra kislányát az anyja

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