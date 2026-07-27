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csecsemőgyilkosság

Hagyták éhen halni négy hónapos babájukat, életfogytiglanra ítélték a szülőket

1 órája
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Életfogytiglani börtönbüntetést kapott annak a négy hónapos kislánynak az édesanyja és édesapja, aki a vád szerint súlyos elhanyagolás miatt halt meg. A német bíróság szerint a szülők mulasztása vezetett a csecsemő halálához.
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csecsemőgyilkosságNémetországéletfogytiglan

Életfogytiglani szabadságvesztésre ítélte a németországi Itzehoe tartományi bírósága annak a négy hónapos csecsemőnek a szüleit, aki a vád szerint azért halt meg, mert nem kapott elegendő táplálékot és folyadékot. A bíróság a szülőket emberölésben és a gondozásukra bízott személy súlyos bántalmazásában találta bűnösnek.

halott csecsemő
A csecsemő súlyos alultápláltság következtében halt meg - Illusztráció
Fotó: Unsplash

A kis Ashley 2025 szeptemberében halt meg a Schleswig-Holstein tartománybeli Brunsbüttelben. A négy hónapos baba a halálakor mindössze körülbelül 1 kilogrammot nyomott.

A vizsgálatok szerint a gyermek súlyos alultápláltság következtében halt meg.

A szülők – akik a tragédia idején 24 évesek voltak – 2026 márciusa óta álltak bíróság előtt. Az ügyészség szerint közösen mulasztották el a baba megfelelő ellátását, és a vád szerint elfogadták annak lehetőségét, hogy gyermekük emiatt életét veszti – írja a Bild.

A vádirat szerint a csecsemő hosszabb időn keresztül nem jutott elegendő élelemhez és folyadékhoz.

Az ügyészség a tett súlyosságára hivatkozva életfogytiglani szabadságvesztést kért a szülőkre. A védelem ugyanakkor enyhébb büntetést indítványozott. Az apa védője gondatlan emberölés miatt öt év szabadságvesztést, az anya ügyvédje pedig négy és fél év börtönt kért.

A bíróság végül az ügyészség álláspontját fogadta el, és mindkét szülőt életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélte.

Brutális csecsemőgyilkosság: hajszárítóval égette halálra kislányát az anyja

Bűnösnek mondta ki a bíróság azt a 28 éves nőt, aki a vád szerint hajszárítóval olyan súlyos égési sérüléseket okozott három hónapos kislányának, hogy belehalt. A szörnyű csecsemőgyilkossági ügyben az ítélet egy csaknem három évvel a tragédia után született meg.

 

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