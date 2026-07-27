Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
kalifornia

Egy hónapig sodródott a Csendes-óceánon, csodával határos módon élve mentették ki

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Harminc napot töltött a nyílt Csendes-óceánon egyedül egy kaliforniai férfi, miután vitorlásának árbóca eltört, navigációs eszköze pedig működésképtelenné vált. A 39 éves Kai Satót végül egy arra haladó teherszállító hajó legénysége mentette ki, miután csaknem ezer kilométerre sodródott Hawaii partjaitól.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kaliforniacsendes óceánhajónap

Élve mentettek ki egy 39 éves kaliforniai férfit, aki 30 napig sodródott a Csendes-óceánon, miután meghibásodott a vitorlása.

csendes-óceán
Egy hónapig sodródott a Csendes-óceánon, végül egy teherszállító mentette meg
Fotó: givaga / Shutterstock

30 nap a Csendes-óceánon, páralecsapódással és halakkal élte túl

A The Guardian beszámolója szerint Kai Sato június 7-én indult útnak a kaliforniai Catalina-szigetekről. Az volt a célja, hogy első alkalommal egyedül átszelje a Csendes-óceánt, ám az út hamar rémálommá vált. Vitorlásának árbóca eltört, a navigációhoz használt telefonja pedig lemerült.

Egy teljes hétig sírtam, miközben csak sodródtam. Úgy éreztem, teljesen reménytelen a helyzet. Még az is megfordult a fejemben, hogy beindítom a motort, és véget vetek az életemnek

– idézte a férfit a Hawaii News Now.

Először megpróbált visszajutni a szárazföldre motorral, de kifogyott az üzemanyag.

Néhány nappal később rögtönzött megoldásokkal próbálta megjavítani a hajót. PVC-csövekből és kajakevezőkből készített ideiglenes árbócot, hogy ismét használhassa a vitorlát.

Húsz nap után elfogyott az ivóvize is. Egy műanyag zacskó segítségével páralecsapódást gyűjtött, amelyet lenyalogatva próbálta pótolni a folyadékot.

Élelmét főként zabkása, valamint a hajóra ugró halak és tintahalak jelentették.

Egy hónap sodródás után végül elérte a Kalifornia és Hawaii közötti hajózási útvonalat. Július 21-én az M/V George III konténerszállító hajó őrszolgálatot teljesítő matrózai észrevették a bajba jutott vitorlást.

A legénység mentőfelszerelést készített elő, kötelet lőtt át a sérült hajóra, majd biztonságosan a konténerszállító mellé vontatta azt. Kai Sato felmászott a hajó létráján, így sikerült megmenekülnie. A mentőakció mintegy másfél órán át tartott.

A Nemzetközi Tengerészek Szakszervezete szerint a férfi háláját fejezte ki a teljes legénységnek, amiért megmentették az életét.

Kai Sato jelenleg egyik rokonánál tartózkodik Hawaiin, de már a következő tengeri útját tervezi. Elmondása szerint ezúttal egy nagyobb hajóval szeretne eljutni a Fülöp-szigetekre.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!