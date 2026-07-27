Egy hónapig sodródott a Csendes-óceánon, csodával határos módon élve mentették ki

Élve mentettek ki egy 39 éves kaliforniai férfit, aki 30 napig sodródott a Csendes-óceánon, miután meghibásodott a vitorlása.

Egy hónapig sodródott a Csendes-óceánon, végül egy teherszállító mentette meg

Fotó: givaga / Shutterstock

30 nap a Csendes-óceánon, páralecsapódással és halakkal élte túl

A The Guardian beszámolója szerint Kai Sato június 7-én indult útnak a kaliforniai Catalina-szigetekről. Az volt a célja, hogy első alkalommal egyedül átszelje a Csendes-óceánt, ám az út hamar rémálommá vált. Vitorlásának árbóca eltört, a navigációhoz használt telefonja pedig lemerült.

Egy teljes hétig sírtam, miközben csak sodródtam. Úgy éreztem, teljesen reménytelen a helyzet. Még az is megfordult a fejemben, hogy beindítom a motort, és véget vetek az életemnek

– idézte a férfit a Hawaii News Now.

Először megpróbált visszajutni a szárazföldre motorral, de kifogyott az üzemanyag.

Néhány nappal később rögtönzött megoldásokkal próbálta megjavítani a hajót. PVC-csövekből és kajakevezőkből készített ideiglenes árbócot, hogy ismét használhassa a vitorlát.

Húsz nap után elfogyott az ivóvize is. Egy műanyag zacskó segítségével páralecsapódást gyűjtött, amelyet lenyalogatva próbálta pótolni a folyadékot.

Élelmét főként zabkása, valamint a hajóra ugró halak és tintahalak jelentették.

Egy hónap sodródás után végül elérte a Kalifornia és Hawaii közötti hajózási útvonalat. Július 21-én az M/V George III konténerszállító hajó őrszolgálatot teljesítő matrózai észrevették a bajba jutott vitorlást.

A legénység mentőfelszerelést készített elő, kötelet lőtt át a sérült hajóra, majd biztonságosan a konténerszállító mellé vontatta azt. Kai Sato felmászott a hajó létráján, így sikerült megmenekülnie. A mentőakció mintegy másfél órán át tartott.

A Nemzetközi Tengerészek Szakszervezete szerint a férfi háláját fejezte ki a teljes legénységnek, amiért megmentették az életét.

Kai Sato jelenleg egyik rokonánál tartózkodik Hawaiin, de már a következő tengeri útját tervezi. Elmondása szerint ezúttal egy nagyobb hajóval szeretne eljutni a Fülöp-szigetekre.