"Azt mondták, az újszülöttem halott, de ő megmozdította a fejét és rám nézett"

Az orvosok meg voltak róla győződve, hogy az újszülött nem éli túl a születése utáni első napot. azt mondták az anyának: leálltak a szervei és agyhalott. Gyakorlatilag semmi esélye. A csöppség azonban mindenkire rácáfolt. Valóságos csoda történt az újszülöttosztályon.

Mindenkire rácáfolt az újszülött: valóságos csoda, de életben maradt (Képünk illusztráció)

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A 34 éves, brit Clarissa Mansbridge kisfia, William 33 hetesen, koraszülöttként jött világra, szívhang nélkül. Az orvosoknak sikerült újraéleszteniük, ugyanakkor még csak ekkor kezdődött a kismama és újszülött csecsemőjének kálváriája.

"Az orvos azt mondta: egy órája van a babával. Hívja a családját, mert a kicsi szervei leállnak. El kell rajta végeznünk egy MRI-t, de azt feltételezzük, hogy agyhalott" - idézte fel Clarissa a drámai időszakot. Amikor azonban az ölébe fogta a picit, William megmozdította a fejét és egyenesen édesanyja szemébe nézett. "Ez adott erőt a küzdelemhez, hogy láttam a szemében a fényt" - magyarázta az asszony.

Csoda a szülőszobán

A kisfiúnál a szakemberek egy ischaemiás encephalopathia nevű agykárosodást állapítottak meg, ami amiatt alakult ki, hogy nem kapott az agya elég oxigént. A dokik kijelentették: ha a csöppség életben is marad, akkor sem lesz képes járni, beszélni, ülni, állni, önálló életet élni. Gyakorlatilag egész életében teljes ellátásra szorul majd. A kis William azonban újra és újra rácáfolt mindenkire: két hónappal a születése után elhagyhatta az újszülött intenzívet. Ma már hároméves, jár, beszél, nevet, olyan, mint bármelyik kortársa - írja a The Sun oldala. Egyedül némi halláskárosodás az, ami a születését követő drámából megmaradt.

Ez a gyermek minden egyes nap meglep. Minden egyes nap. Áldott vagyok

- jelentette ki William édesanyja.