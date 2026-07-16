Darazsak lepték el a kertjét? Ezek a növények segíthetnek a rovarinvázió ellen

Több illatos növény is használható természetes darázsriasztóként a kertben és a teraszon. A darazsak elleni növények között fűszernövények és dísznövények is találhatók, amelyek könnyen nevelhetők cserépben vagy a kertben. A kártevők elleni növények közül több az ételek és italok ízesítésére is felhasználható.

A darazsak elleni növények természetes megoldást kínálhatnak a kertben és a teraszon

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Darazsak elleni növények, amiket bármikor bevethet

A darazsak gyorsan tönkretehetik a kerti sütögetést, a süteményezést vagy egy nyugodt délutánt a teraszon. A BILD der FRAU hét olyan növényt gyűjtött össze, amelyek erős illatukkal segíthetnek távol tartani ezeket a kellemetlen rovarokat. Többségük mutatós, könnyen nevelhető, és cserépben vagy a kertben is jól elfér. Néhányuk fűszernövényként vagy italok ízesítésére is használható.

Illatos muskátli – erős aromával

Az illatos muskátli jellegzetes aromája a kártevők mellett a darazsakat is elriaszthatja. Többféle változata létezik, így kóla-, narancs-, borsmenta- vagy citromillatú növényt is választhatunk a teraszra és a kertbe.

Levendula – nyugtató védelem

A levendula illata az emberek számára kellemes és nyugtató, a darazsak viszont nem kedvelik. A növény jól mutat a fűszerkertben, az ablakpárkányon vagy az étkezőasztal közelében elhelyezett cserépben. Virágzáskor különösen intenzív illatot áraszt.

Borsmenta – mentolos riasztó

A borsmenta mentolos illata zavarja a darazsakat. Néhány levelet vagy levágott ágat érdemes a kerti asztal körül elhelyezni, így a rovarok kisebb eséllyel közelítik meg az ételeket és italokat. A növény gyorsan terjed, ezért cserépben is tartható.

A levendula illata az emberek számára kellemes és nyugtató, a darazsak viszont nem kedvelik

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Körömvirág – asztal mellé

A körömvirág illata kellemes lehet számunkra, a darazsakat azonban távol tartja. A növényt cserépbe is ültethetjük, majd a kerti bútorok vagy az étkezőasztal mellé helyezhetjük. Színes virágaival a teraszt is feldobja.

Rozmaring – illóolajos akadály

A rozmaring erős illóolajai segíthetnek elnyomni az ételek csalogató illatát. Levendulával együtt is ültethető, de a szárított rozmaringágak is használhatók a darazsak távol tartására. A grillezéshez fűszerként is kéznél lehet.