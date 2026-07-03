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delfin

Egy delfin teteme bukkant fel a Temzénél, meglepő dolgot árultak el a szakértők

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
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Döbbenetes eset történt Angliában. Egy delfin teteme bukkant fel a Temze partján, London délnyugati részén. A halott állat döglött hullájára néhány nappal azután akadtak, hogy többen is delfint láttak úszni a folyóban két ismert londoni híd között.
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delfintengeri emlőstetemLondonTemze

Halott delfint találtak a Temze partján, London délnyugati részén. Az állat tetemét Mortlake-nél, Richmond városrészben látták meg, néhány nappal azután, hogy többen is delfint észleltek a folyóban a Hammersmith híd és a Putney híd között.

Egy delfin tetemét találták meg Anlgiában, a Temze partján (A kép illusztráció és nem egy halott delfint ábrázol)
Egy delfin tetemét találták meg Anlgiában, a Temze partján (A kép illusztráció és nem egy halott delfint ábrázol) Fotó: Magda Ehlers/Pexels

Halott delfint találtak a Temze partján Londonban

A londoni kikötői hatóság megerősítette, hogy egy kifejlett hím közönséges delfinről van szó. A szakértők szerint már önmagában aggasztó jel, ha egy delfin ilyen messzire felúszik a Temzén, mert ez gyakran arra utalhat, hogy az állat bajban van.

A delfin pusztulásának pontos okát boncolással próbálják kideríteni. A vizsgálatot tengeri emlősökkel foglalkozó szakemberek végzik, akik azt is nézik, mi okozhatta az állat partra vetődését.

A szakértők szerint az utóbbi időben egyre több bejelentés érkezik elpusztult delfinekről, és nem kizárt, hogy ebben a klímaváltozás hatásai is szerepet játszanak. Az állat állapota már romlott, bőre károsodott, miután hosszabb ideig édesvízben volt – számolt be a The Independent.

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