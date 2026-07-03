Egy delfin teteme bukkant fel a Temzénél, meglepő dolgot árultak el a szakértők

Halott delfint találtak a Temze partján, London délnyugati részén. Az állat tetemét Mortlake-nél, Richmond városrészben látták meg, néhány nappal azután, hogy többen is delfint észleltek a folyóban a Hammersmith híd és a Putney híd között.

Egy delfin tetemét találták meg Anlgiában, a Temze partján (A kép illusztráció és nem egy halott delfint ábrázol) Fotó: Magda Ehlers/Pexels

Halott delfint találtak a Temze partján Londonban

A londoni kikötői hatóság megerősítette, hogy egy kifejlett hím közönséges delfinről van szó. A szakértők szerint már önmagában aggasztó jel, ha egy delfin ilyen messzire felúszik a Temzén, mert ez gyakran arra utalhat, hogy az állat bajban van.

A delfin pusztulásának pontos okát boncolással próbálják kideríteni. A vizsgálatot tengeri emlősökkel foglalkozó szakemberek végzik, akik azt is nézik, mi okozhatta az állat partra vetődését.

Dolphin found dead on bank of River Thames https://t.co/OjpMk8ao8g #News — The Right News, Right Now. (@BradPorcellato) July 3, 2026

A szakértők szerint az utóbbi időben egyre több bejelentés érkezik elpusztult delfinekről, és nem kizárt, hogy ebben a klímaváltozás hatásai is szerepet játszanak. Az állat állapota már romlott, bőre károsodott, miután hosszabb ideig édesvízben volt – számolt be a The Independent.

Brutálisan megcsonkított cápák tetemét sodorta partra a víz

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Óriáscápa teteme bukkant fel – nem tudják, mi okozhatta a halálát

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