Egy delfin teteme bukkant fel a Temzénél, meglepő dolgot árultak el a szakértők

Halott delfint találtak a Temze partján, London délnyugati részén. Az állat tetemét Mortlake-nél, Richmond városrészben látták meg, néhány nappal azután, hogy többen is delfint észleltek a folyóban a Hammersmith híd és a Putney híd között.
Halott delfint találtak a Temze partján Londonban
A londoni kikötői hatóság megerősítette, hogy egy kifejlett hím közönséges delfinről van szó. A szakértők szerint már önmagában aggasztó jel, ha egy delfin ilyen messzire felúszik a Temzén, mert ez gyakran arra utalhat, hogy az állat bajban van.
A delfin pusztulásának pontos okát boncolással próbálják kideríteni. A vizsgálatot tengeri emlősökkel foglalkozó szakemberek végzik, akik azt is nézik, mi okozhatta az állat partra vetődését.
A szakértők szerint az utóbbi időben egyre több bejelentés érkezik elpusztult delfinekről, és nem kizárt, hogy ebben a klímaváltozás hatásai is szerepet játszanak. Az állat állapota már romlott, bőre károsodott, miután hosszabb ideig édesvízben volt – számolt be a The Independent.
Brutálisan megcsonkított cápák tetemét sodorta partra a víz
Két cápa tetemét sodorta partra a víz Mallorcán egy népszerű üdülőhely közelében. Mindkét cápatetem súlyosan meg volt csonkítva, a hatóságok úgy vélik, halászok lehettek az elkövetők.
Óriáscápa teteme bukkant fel – nem tudják, mi okozhatta a halálát
Rejtélyes cápatetem bukkant fel Olaszország partjainál. Egy több mint négy méteres óriáscápa pusztult el Toszkána közelében. A mélytengeri állat ritkán kerül ilyen közel a parthoz, ezért a szakértők most azt vizsgálják, mi okozhatta a halálát.