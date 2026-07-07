Sokkoló képek érkeztek: állatvédők szerint szenvednek a delfinek a mexikói luxusszállodában

Nemzetközi bojkottkampányt indított egy tengeri állatvédő szervezet, miután drónfelvételek készültek delfinekről egy mexikói luxusszállodában. A felvételek szerint az állatok egy sekély, betonmedencében élnek, és a kampány szervezői úgy vélik, nem tudják természetes viselkedésüket gyakorolni.

Körbe-körbe úszó delfinek miatt robbant ki a felháborodás. Fotó: SEBNEM COSKUN / ANADOLU

Az állatvédők szerint borzalmas körülmények között tartják a delfineket

A felvételek 2026 májusában készültek a cancúni Hyatt Ziva Cancún szállodánál. A hotel 2015 óta adja bérbe egy korábbi medencéjét a Delphinus nevű vállalatnak, amely delfines élményprogramokat kínál a vendégek számára.

A videókon az állatok láthatóan körbe-körbe úszkálnak, vagy mozdulatlanul lebegnek a medence egyik kapujánál.

A TideBreakers állatvédő szervezet szerint a delfinek egész nap turistákkal érintkeznek, ezért alig marad lehetőségük a természetes társas viselkedésre.

Emiatt a szervezet arra szólítja fel az embereket, hogy világszerte bojkottálják a Hyatt szállodáit mindaddig, amíg a cancúni hotel nem szünteti meg együttműködését a Delphinusszal.

A szervezet társalapítója, Marketa Schusterova személyesen is felkereste az üdülőhelyet. Állítása szerint a delfineket sekély medencékben tartják, nincs elegendő árnyékuk, folyamatos hangos zene és esti lézershow zavarja őket, testükön sérülések és hegek láthatók, valamint lesoványodottnak tűnnek. Azt is állította, hogy az állatok egyértelműen stresszesnek látszanak. Ezek az állítások a szervezet megfigyelésein alapulnak.

These are awful conditions for the dolphins @hyatt

Have you heard of #Delphinus @AnaGascaa ? 🥺https://t.co/8S6rEp9s9l — Ollie & Pickle Fang Club (@OllieFangClub) July 7, 2026

A Hyatt Ziva Cancún közleményében azt írta, tisztában vannak a felmerült aggályokkal, ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a delfinélőhelyet és a programokat nem a szálloda, hanem a Delphinus üzemelteti. A hotel szerint a vállalat a mexikói hatóságok és nemzetközi szervezetek által akkreditált szolgáltató, amely képzett állatgondozók és állatorvosok segítségével gondoskodik a delfinekről.