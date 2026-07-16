Az orvosok kimondták: tényleg a foci ölhette meg a világbajnok labdarúgót

A demencia okozta agyi elváltozások is szerepet játszottak Nobby Stiles halálában – állapította meg a brit igazságügyi vizsgálat. Az 1966-os világbajnok angol labdarúgó esetében a szakértők szerint a pályafutása során végzett több mint 140 ezer fejelés hozzájárulhatott a súlyos agykárosodás kialakulásához.

Demencia okozta Nobby Stiles halálát: 140 ezer fejelés után találtak összefüggést a futball és az agykárosodás között

Fotó: JOHN WALTON / AFP

A Stockporti Koroner Bíróság meghallgatásán elhangzott, hogy a korábbi Manchester United-játékos agyában Alzheimer-kórra utaló jeleket és krónikus traumás enkefalopátiát (CTE) is kimutattak. A CTE olyan idegrendszeri elváltozás, amelyet ismételt fejsérülésekkel hoznak összefüggésbe, és amely több sportágban, köztük a futballban is egyre nagyobb figyelmet kap.

Nobby Stiles a pályafutása során rengeteget fejelt

A 78 éves korában, 2020-ban elhunyt Nobby Stiles az angol futball egyik legendás alakja volt. A védekező középpályás 28 alkalommal szerepelt az angol válogatottban, és tagja volt az 1966-ban világbajnokságot nyerő csapatnak.

A Manchester United játékosaként közel 400 mérkőzésen lépett pályára, pályafutása pedig 17 éven keresztül tartott.

Fia, John Stiles a meghallgatáson elmondta, hogy édesapja becslése szerint naponta átlagosan mintegy 40 alkalommal fejelt labdába az edzéseken és mérkőzéseken.

Ez alapján egy teljes karrier alatt akár 136 ezer fejelés is történhetett, amelyet a szakértők szerint még magasabbra is lehet becsülni.

Dr. Daniel Du Plessis neuropatológus a bíróság előtt úgy fogalmazott, hogy meggyőződése szerint a rengeteg fejelés okozta a CTE kialakulását.

A szakértő kérdésre válaszolva egyértelműen kijelentette: a labda ismételt fejjel való megjátszása okozta az agyi elváltozást.

Az angol futballban egyre nagyobb probléma a demencia

Nobby Stiles családja évek óta arra próbálja felhívni a figyelmet, hogy a futballban nagyobb védelmet kell biztosítani a játékosok számára a fejsérülésekkel szemben.

Fia korábban úgy fogalmazott, hogy a futball „megölte” édesapját, és szerinte a sportág vezetőinek többet kellene tenniük a korábbi játékosok egészségének megőrzéséért.

Az angol szövetség és a Professzionális Labdarúgók Szövetsége által támogatott 2019-es kutatás szerint a profi futballisták körében három és félszer nagyobb volt a neurodegeneratív betegségek miatti halálozás kockázata az azonos korú átlaglakossághoz képest.

A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a futball és a demencia kapcsolatának vizsgálata továbbra is összetett kérdés, hiszen az életkor, a genetikai tényezők és más egészségügyi problémák szintén szerepet játszhatnak.