Halálos kórral fertőződött meg egy denevértől a 11 éves fiú, hiába küzdöttek az életéért

Tragikus véget ért egy családi pihenés Kanadában. Egy 11 éves fiú veszettségben halt meg, miután egy denevér álmában az orrára és a szájára szállt. A megrázó eset még 2024-ben történt egy ontariói nyaralóban, részleteit pedig most tette közzé a Canadian Medical Association Journal.
Egy denevér okozta a 11 éves gyermek halálát
A beszámoló szerint a fiú arra riadt fel, hogy egy denevér az arcán ül. Az állat az orrát és a száját takarta. A gyermek azonnal lesöpörte magáról, édesapja pedig egy edény segítségével befogta a denevért, majd kiengedte a szabadba.
Mivel a fiún nem volt látható harapás vagy karmolás, és a denevér sem viselkedett feltűnően, a család nem gondolta, hogy orvosi ellátásra lenne szükség.
Csak 19 nappal később jelentkeztek az első tünetek.
A fiú arca zsibbadni kezdett, majd meg is dagadt, ezért a szülők orvoshoz vitték.
Az orvosok eleinte más betegségekre gyanakodtak. Egy sürgősségi rendelőben Bell-féle bénulást feltételeztek, ezért herpeszvírusok ellen alkalmazott vírusellenes gyógyszert írtak fel neki.
Állapota azonban tovább romlott. A következő napokban kétszer is kórházba került. Először herpeszes száj- és ínygyulladást valószínűsítettek, majd másnap ismét visszavitték, mert az arca jobb oldala elgyengült.
A kórházi felvételre várva hirtelen súlyosra fordult az állapota. Közel 39 fokos láza lett, nyelési nehézségek léptek fel, zavarttá vált, és látási hallucinációi is jelentkeztek.
Az orvosok lélegeztetőgépre kapcsolták, majd a gyermek intenzív osztályára szállították.
A Manitobai Egyetem gyermekgyógyászai ekkor már veszettségre gyanakodtak. A laboratóriumi vizsgálatok néhány nappal később igazolták is a diagnózist. A Kanadai Élelmiszer-ellenőrzési Ügynökség azt is megállapította, hogy a fertőzést a denevérekben előforduló veszettségvírus egyik változata okozta.
A kisfiú a kórházba kerülése után 17 nappal meghalt.
Az orvosi jelentés szerint korábban teljesen egészséges volt. Nem volt ismert allergiája, nem csípte meg kullancs, nem került kapcsolatba fertőző beteggel, és a közelmúltban nem utazott külföldre.
Kanadában rendkívül ritka az emberi veszettség. A Kanadai Állatorvosi Szövetség adatai szerint 1924 óta mindössze 28 ember halt meg a betegség következtében.
A szakemberek hangsúlyozzák, hogy minden olyan esetben, amikor valaki közvetlen kapcsolatba kerül egy denevérrel, akkor is haladéktalanul orvoshoz kell fordulni, ha sem harapás, sem egyéb sérülés nem látható. Ilyenkor ugyanis azonnal meg kell kezdeni a veszettség elleni megelőző kezelést.
A tanulmány emlékeztet arra is, hogy a veszettség szinte kivétel nélkül halálos, ha a tünetek már kialakultak. Ezért életmentő lehet a mielőbbi orvosi ellátás még a legkisebb gyanú esetén is.