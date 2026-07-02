Halálos kórral fertőződött meg egy denevértől a 11 éves fiú, hiába küzdöttek az életéért

Tragikus véget ért egy családi pihenés Kanadában. Egy 11 éves fiú veszettségben halt meg, miután egy denevér álmában az orrára és a szájára szállt. A megrázó eset még 2024-ben történt egy ontariói nyaralóban, részleteit pedig most tette közzé a Canadian Medical Association Journal.

Álmában az arcára szállt egy denevér, a 11 éves fiú életét már nem tudták megmenteni. Fotó: Bridgeman Images via AFP/SEBASTIAN VOLTMER

Egy denevér okozta a 11 éves gyermek halálát

A beszámoló szerint a fiú arra riadt fel, hogy egy denevér az arcán ül. Az állat az orrát és a száját takarta. A gyermek azonnal lesöpörte magáról, édesapja pedig egy edény segítségével befogta a denevért, majd kiengedte a szabadba.

Mivel a fiún nem volt látható harapás vagy karmolás, és a denevér sem viselkedett feltűnően, a család nem gondolta, hogy orvosi ellátásra lenne szükség.

Csak 19 nappal később jelentkeztek az első tünetek.

A fiú arca zsibbadni kezdett, majd meg is dagadt, ezért a szülők orvoshoz vitték.

Az orvosok eleinte más betegségekre gyanakodtak. Egy sürgősségi rendelőben Bell-féle bénulást feltételeztek, ezért herpeszvírusok ellen alkalmazott vírusellenes gyógyszert írtak fel neki.

Állapota azonban tovább romlott. A következő napokban kétszer is kórházba került. Először herpeszes száj- és ínygyulladást valószínűsítettek, majd másnap ismét visszavitték, mert az arca jobb oldala elgyengült.

A kórházi felvételre várva hirtelen súlyosra fordult az állapota. Közel 39 fokos láza lett, nyelési nehézségek léptek fel, zavarttá vált, és látási hallucinációi is jelentkeztek.

Az orvosok lélegeztetőgépre kapcsolták, majd a gyermek intenzív osztályára szállították.

A Manitobai Egyetem gyermekgyógyászai ekkor már veszettségre gyanakodtak. A laboratóriumi vizsgálatok néhány nappal később igazolták is a diagnózist. A Kanadai Élelmiszer-ellenőrzési Ügynökség azt is megállapította, hogy a fertőzést a denevérekben előforduló veszettségvírus egyik változata okozta.

A kisfiú a kórházba kerülése után 17 nappal meghalt.

Az orvosi jelentés szerint korábban teljesen egészséges volt. Nem volt ismert allergiája, nem csípte meg kullancs, nem került kapcsolatba fertőző beteggel, és a közelmúltban nem utazott külföldre.