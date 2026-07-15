Megharapott egy denevér egy nőt a nyaraláson, a mesterséges intelligencia mentette meg az életét

Megharapott egy denevér egy brit nőt görögországi nyaralása alatt és állítása szerint csak a mesterséges intelligencia figyelmeztetésének köszönhetően kapott időben veszettség elleni kezelést. Az 53 éves Laura Horton 2026 májusában kéthetes születésnapi utazáson vett részt a görögországi Leszbosz szigetén. Egy barátját látogatta meg, amikor az apartmankomplexum medencéjében észrevett egy fuldokló denevért. A nő ösztönösen kiemelte az állatot a vízből, majd körülbelül tíz percig a tenyerében tartotta, hogy megszáradjon. Nem tudta, hogy a denevér eközben megharapta, mielőtt elrepült volna.

A mesterséges intelligencia figyelmeztette a denevér okozta veszélyre. Fotó: Bridgeman Images via AFP/SEBASTIAN VOLTMER

Laura kíváncsi volt, milyen fajt mentett meg, ezért lefotózta a tenyerén ülő állatot, majd feltöltötte a képet a Google Lens alkalmazásba. A mesterséges intelligencia azonban nemcsak azt azonosította, hogy egy törpedenevérről van szó, hanem azt is javasolta, hogy azonnal forduljon orvoshoz, mivel a denevérekkel való érintkezés veszettségveszéllyel járhat.

A mesterséges intelligencia veszélyeztette a denevér okozta veszélyre

Laura elmondása szerint a Google Lens arra is figyelmeztette, hogy a denevér harapását valószínűleg nem lehet érezni, mert az állat fogai rendkívül aprók. Amikor alaposabban megnézte a kezét, két apró szúrásszerű harapásnyomot fedezett fel. Épp ezért másnap, május 8-án felkereste a leszboszi Mytilene Kórházat, ahol megkezdte a veszettség elleni, expozíció utáni megelőző oltássorozatot. Görögországban három oltást kapott, a negyediket és egyben utolsót pedig június 1-jén, hazatérése után adták be neki a Liverpooli Trópusi Orvostudományi Iskolában.

Fogalmam sem volt arról, hogy denevértől is el lehet kapni a veszettséget. Csak ösztönből emeltem ki a vízből, mert fuldoklott. Egyáltalán nem ismertem a kockázatokat. Körülbelül tíz percig ült a kezemen, amíg megszáradt. Mindannyian aranyosnak találtuk, ezért készítettem róla egy fotót

- idézte őt a Mirror.