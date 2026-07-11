Meghalt a népszerű műsorvezető

Elhunyt Dermot Murnaghan, a brit televíziózás ismert hírműsorvezetője. A BBC, az ITV és a Sky News egykori arca 68 éves volt.

Dermot Murnaghan több mint öt évtizeden át dolgozott a brit televíziózás meghatározó műsorvezetőjeként

Fotó: PAUL MORIGI

Dermot Murnaghan rákos volt

Murnaghan 2025 nyarán hozta nyilvánosságra, hogy negyedik stádiumú prosztatarákot diagnosztizáltak nála. Akkor azt közölte, hogy jól reagál a kezelésekre, és állapota kedvezően alakul. Betegsége alatt rendszeresen felhívta a figyelmet a prosztatarák korai felismerésének fontosságára, különösen az 50 év feletti férfiak körében – számolt be róla a BBC.

Pályafutását a Channel 4 News szerkesztőségében kezdte, majd az ITV-nél olyan műsorokat vezetett, mint a The Big Story, a News at 10, az ITV Evening News és a Nightly News.

2002-ben a BBC-hez igazolt, ahol a BBC Breakfast, valamint a BBC News at Six és a BBC News at Ten egyik vezető műsorvezetője lett. Emellett 11 éven át vezette az Eggheads című vetélkedőt is.

2007 és 2023 között a Sky News meghatározó híradósa volt. Később dokumentumfilmeket készített, köztük a Crimes That Shook Britain és a Killer Britain című sorozatokat, valamint elindította Legends of News című podcastját, amelyben tapasztalt újságírókkal és tudósítókkal beszélgetett pályafutásuk legfontosabb eseményeiről.