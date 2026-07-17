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betegség

33 évesen már a temetését szervezi az édesanya: a diagnózisa miatt a napjai meg vannak számlálva

36 perce
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Egy fiatal édesanya az esküvője mellet már a saját temetését is szervezi. Eleinte azt hitte, puffadását csak székrekedés okozza, majd kétszer is szembesülnie kellett a rákdiagnózissal.
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betegségrákdaganat

Egy anyuka, aki azt hitte, hogy a felpuffadt hasa a székrekedésnek köszönhető, most temetési tervekről beszél. A 33 éves Chelsea Gallimore-t kórházba szállították, miután egy reggel kínzó fájdalmak közepette ébredt, majd 6 órán át alig tudott mozogni. Korábban hasi fájdalmat, éjszakai izzadást és fáradtságot tapasztalt, amelyeket a székrekedés tüneteinek vélt, azonban a vizsgálatok egy sokkal baljósabb diagnózist állapítottak meg.

**CONTRIBUTOR REQUESTS NO USAGE BY THE SUN** Chelsea Gallimore, 33, spent time in intensive care after waking unable to move with a swollen stomach that was later diagnosed as a rare incurable cancer. // A mum woke unable to move with a swollen stomach - before discovering it was the first sign of a rare incurable cancer. Chelsea Gallimore, 33, was rushed to hospital after lying in pain for six hours, with scans revealing an eight-centimetre mass on her bowel. She said: "I didn't know how to process it. I felt like I wasn't living my own life, like it had to be a different person. "You read about these things, but you never expect them to happen to you. I felt quite numb." Photo released 16/07/2026
Kétszer is szembesült a lesújtó diagnózissal az édesanya
Fotó: Northfoto / Chelsea Gallimore / SWNS

Kétszer is szembesült a lesújtó diagnózissal az édesanya

Az orvosok egy 8 cm-es elváltozást fedeztek fel az egygyermekes anya beleiben, és egy biopszia később megerősítette, hogy gasztrointesztinális stróma tumor, más néven GIST alakult ki nála. A ritka ráktípus az Egyesült Királyságban évente mindössze körülbelül 900 embert érint. Leggyakrabban 55 és 65 év közötti embereknél diagnosztizálják, így Chelsea 31 éves korában felállított diagnózisa rendkívül szokatlan.

Egyik nap felpuffadt hassal és olyan fájdalommal ébredtem, amilyet még soha nem tapasztaltam. Hívtam a mentőket, és amikor kórházba mentem, vizsgálatokat és ultrahangokat végeztek rajtam

- idézte fel a diagnózis előtti napot.

Úgy éreztem, mintha nem a saját életemet élném, mintha egy másik embernek kellene ezt átélnie. Olvasol ezekről a dolgokról, de soha nem számítasz arra, hogy veled is megtörténnek. Teljesen lebénultam a diagnózis hallatán.

Az édesanya elárulta, hogy 6 órát várt mielőtt magára hívta volna a mentőt, ugyanis háziorvosa írt fel neki egy gyógyszert a székrekedésre.

Chelsea 2024 márciusában műtéten esett át, és megkezdte a kezelést imatinibbel, egy célzott gyógyszerrel, amely megakadályozza a rákos sejtek növekedését. A 2025 júniusában abbahagyta a kezelést, majd az októberi vizsgálatok során a betegség állapota stabilnak tűnt. Szilveszterkor azonban sürgősségi CT-vizsgálatra volt szüksége, és két héttel később közölték vele, hogy a rák kiújult.

Négy héttel később kiderült, hogy a betegség jelentősen előrehaladott, és a test más részeire is átterjedt. Ekkor orvosai közölték vele, hogy már nem tudnak mit tenni: a betegség gyógyíthatatlan és nem műthető. Jelenleg olyan kezelésben részesül, amelynek célja az életének meghosszabbítása, de nem tudni, hogy ez meddig fog működni.

Folyamatos fájdalommal élek, és nagy adag fájdalomcsillapítót kapok. Sokat alszom, és egy palliatív ellátó csapat felügyelete alatt vagyok

- mondta az édesanya, aki élettársával, Andrew Masonnal 11 éves fiukat neveli.

Chelsea most háromhavonta jár ultrahangra, hogy ellenőrizzék, a kezelés továbbra is visszatartja-e a rákot. Andrew-val most novemberben tervezik az esküvőjüket, miután hospice-ban töltött ideje alatt megbeszélték a jövőjüket. A pár úgy döntött, hogy összehozzák családjukat és barátaikat, hogy együtt ünnepeljék az esküvőt, miközben Chelsea még élvezheti az alkalmat.

Az édesanya most a közösségi médiában dokumentálja a betegséggel való küzdelmét, hogy felhívja rá a figyelmet - írta a Mirror.

A GIST esetében sokszor már későn érkezik a diagnózis, ugyanis a korai stádiumban gyakran nincsenek tünetek. A későbbi panaszok közé tartozik a hasi fájdalom vagy kellemetlen érzés, a teltségérzet, a hányinger és a fáradtság.

@chelsea_homelife Pause To Read. Cancer Awareness Day. 💙 Two years ago I'd never even heard of GIST. Today I'm living with a rare, inoperable and incurable cancer. I was diagnosed at just 30 years old after an emergency operation, and my life changed forever. I've made these posts to help raise awareness of the signs and symptoms because GIST is so rare that many people have never heard of it until it affects them or someone they love. If this post encourages just one person to seek medical advice sooner or helps someone else feel less alone, then sharing my journey is worth it. Please take a moment to read, share and help spread awareness. 💙 @The Life Raft Group @Sarcoma UK #cancerawareness #GIST #GISTAwarenessDay #sarcoma #RareCancer ♬ Yellow Piano - Ted D'souza & The Pianist & D'Michel leb

 

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