33 évesen már a temetését szervezi az édesanya: a diagnózisa miatt a napjai meg vannak számlálva

Egy anyuka, aki azt hitte, hogy a felpuffadt hasa a székrekedésnek köszönhető, most temetési tervekről beszél. A 33 éves Chelsea Gallimore-t kórházba szállították, miután egy reggel kínzó fájdalmak közepette ébredt, majd 6 órán át alig tudott mozogni. Korábban hasi fájdalmat, éjszakai izzadást és fáradtságot tapasztalt, amelyeket a székrekedés tüneteinek vélt, azonban a vizsgálatok egy sokkal baljósabb diagnózist állapítottak meg.

Kétszer is szembesült a lesújtó diagnózissal az édesanya

Fotó: Northfoto / Chelsea Gallimore / SWNS

Kétszer is szembesült a lesújtó diagnózissal az édesanya

Az orvosok egy 8 cm-es elváltozást fedeztek fel az egygyermekes anya beleiben, és egy biopszia később megerősítette, hogy gasztrointesztinális stróma tumor, más néven GIST alakult ki nála. A ritka ráktípus az Egyesült Királyságban évente mindössze körülbelül 900 embert érint. Leggyakrabban 55 és 65 év közötti embereknél diagnosztizálják, így Chelsea 31 éves korában felállított diagnózisa rendkívül szokatlan.

Egyik nap felpuffadt hassal és olyan fájdalommal ébredtem, amilyet még soha nem tapasztaltam. Hívtam a mentőket, és amikor kórházba mentem, vizsgálatokat és ultrahangokat végeztek rajtam

- idézte fel a diagnózis előtti napot.

Úgy éreztem, mintha nem a saját életemet élném, mintha egy másik embernek kellene ezt átélnie. Olvasol ezekről a dolgokról, de soha nem számítasz arra, hogy veled is megtörténnek. Teljesen lebénultam a diagnózis hallatán.

Az édesanya elárulta, hogy 6 órát várt mielőtt magára hívta volna a mentőt, ugyanis háziorvosa írt fel neki egy gyógyszert a székrekedésre.

Chelsea 2024 márciusában műtéten esett át, és megkezdte a kezelést imatinibbel, egy célzott gyógyszerrel, amely megakadályozza a rákos sejtek növekedését. A 2025 júniusában abbahagyta a kezelést, majd az októberi vizsgálatok során a betegség állapota stabilnak tűnt. Szilveszterkor azonban sürgősségi CT-vizsgálatra volt szüksége, és két héttel később közölték vele, hogy a rák kiújult.

Négy héttel később kiderült, hogy a betegség jelentősen előrehaladott, és a test más részeire is átterjedt. Ekkor orvosai közölték vele, hogy már nem tudnak mit tenni: a betegség gyógyíthatatlan és nem műthető. Jelenleg olyan kezelésben részesül, amelynek célja az életének meghosszabbítása, de nem tudni, hogy ez meddig fog működni.

Folyamatos fájdalommal élek, és nagy adag fájdalomcsillapítót kapok. Sokat alszom, és egy palliatív ellátó csapat felügyelete alatt vagyok

- mondta az édesanya, aki élettársával, Andrew Masonnal 11 éves fiukat neveli.