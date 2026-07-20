4 hónapon át nem tudott ülni a férfi a fájdalomtól, majd sokkoló diagnózist kapott

Egy ezermester azt mondja, hogy a fenekében érzett rejtélyes fájdalom a legrosszabb rémálmává változott, amikor az orvosok hónapokig tartó szenvedés és egy drámai kórházba rohanás után végre felfedezték a valódi diagnózist. A 25 éves Owen Williams elárulta, hogy négy hónapig küzdött súlyos fájdalommal, ami miatt nem tudott kényelmesen ülni, a mosdó a legrosszabb rémálma volt, sőt, sokszor már otthonát sem tudta elhagyni.

Az utolsó pillanatban derült ki a diagnózis Fotó: GoFundMe

Az utolsó pillanatban derült ki a diagnózis

A Warwickshire megyei Atherstone-ból származó munkás többször is orvosi segítséget kért, de tünetei valódi okát nem tudták kideríteni az orvosok. Azonban egy nap minden megváltozott, amikor egy nagy tályogot fedeztek fel, ami váratlanul szétszakadt. Owen azonnal a sürgősségin kötött ki, majd másnap megműtötték.

Ami velem történt, az rémisztő volt – de a legrosszabb az egészben, hogy február óta próbáltam segítséget kérni

- mondta a 25 éves férfi, aki most több hónapig tartó lábadozás előtt áll.

Azért robbant fel, mert sokáig nem diagnosztizálták és nem kezelték. A genny és a duzzanat egyre csak nőtt és nőtt, míg végül már nem volt hová nőnie, így kirobbant a fenekemből.

Az elmúlt hónapokban Owen megjárta több orvost, a sürgősségi osztályt, a sebészeti vizsgálóegységet, sőt, még mentőt is hívott magára, de senki sem jött rá fájdalma okára. Tünetei június elején kezdtek el drámaian romlani. Elmondása szerint képtelen volt rendesen leülni, nehezen tudta használni a WC-t, és több napot töltött ágyhoz kötve.

Miután a tályog szétrobbant, apja elvitte a nuneatoni George Eliot Kórházba, ahol felvették, majd később meg is műtötték. A körülbelül 2 és fél órás műtét másnapján már hazamehetett a kórházból, de a felépülésének még nincs vége. Jelenleg rendszeres vizsgálatokon vesz részt a seb tisztítására és kötözésére, és azt mondja, továbbra sem tud dolgozni.

A seb nyitva marad, hogy a váladék távozhasson, több hónapig is eltarthat a gyógyulás. Rendkívül fájdalmas. A kötözési folyamat messze a legfájdalmasabb.

Owen elárulta, hogy a megpróbáltatások anyagi bizonytalansággal is szembesítették. Egyéni vállalkozóként nem kap betegszabadságot, és attól tart, hogy a korábban áhított teljes munkaidős álláslehetőség már nem lesz elérhető. Mindeközben az orvosok figyelmeztették, fennáll annak a lehetősége, hogy további szövődmények alakulnak ki, amelyek további kezelést igényelhetnek - írta a Mirror.