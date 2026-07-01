Egy félénk arisztokrata lányból lett a világ legismertebb hercegnéje: 65 éves lenne Diana hercegné

A Szívek Királynőne 1961. július 1-jén született a norfolki Sandringham Park közelében. Bár sokan mesebeli hercegnéként emlékeznek rá, gyermekkora korántsem volt felhőtlen. Szülei válása mély nyomot hagyott benne, édesapja, John Spencer gróf nevelte tovább testvéreivel együtt. Diana az egyik legrégebbi brit arisztokrata család sarja volt, a Spencer família évszázadok óta szoros kapcsolatban állt a királyi házzal. Gyermekként a Sandringham-birtok közelében nőtt fel, vagyis alig néhány kilométerre attól a rezidenciától, ahol a királyi család is rendszeresen tartózkodott. Diana hercegné iskolában nem tartozott a legjobb tanulók közé, viszont kiválóan úszott, szeretett táncolni és zongorázni. Tanulmányai után óvónői asszisztensként és dadusként dolgozott Londonban, ami akkoriban szokatlan volt egy ilyen előkelő család tagjától.

65 éves lenne Diana hercegné. Fotó: PATRICK RIVIERE / AFP

Diana 1977-ben ismerkedett meg először a későbbi III. Károllyal, aki akkor még Diana nővérével, Sarah Spencerrel találkozgatott.

Néhány évvel később azonban a trónörökös figyelme a mindössze 19 éves Dianára irányult. 1981. február 24-én bejelentették eljegyzésüket, majd 1981. július 29-én összeházasodtak a londoni Szent Pál-székesegyházban. Az esküvőt világszerte mintegy 750 millió ember követte a televízióban. Mint ismert, kétgyermekük született: Vilmos és Harry herceg.

Diana hercegnő és Károly esküvője - Fotó: - / POOL

Diana hercegné: összetört szív a színfalak mögött

Mesének tűnő házasságuk hamar megromlott. Mindkét félnek volt házasságon kívüli kapcsolata, Károly egy percre sem feledte korábbi szerelmét, Kamillát, aki ma királynéként ül mellette a trónon. Ez pedig összetörte Dianát, aki a megszokottól ellentétben mindig nyíltan beszélt házassági válságáról, mentális küzdelmeiről és bulimiájáról, amivel emberek millióinak együttérzését vívta ki.

Károly és Diana kapcsolata végül 1992-ben tört ketté, miután különköltöztek, válásukra azonban csak 1996-ban került sor.

Lady Diana és Harry Saint-Trepez-ban 1997-ben - Fotó: PATRICK HERTZOG / AFP



Diana ezt követően minden energiáját jótékonysági munkájának szentelte: az AIDS-betegek, a hajléktalanok és a taposóaknák betiltásáért folytatott kampány egyik legismertebb arca lett.