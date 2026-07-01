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Diana hercegné

Egy félénk arisztokrata lányból lett a világ legismertebb hercegnéje: 65 éves lenne Diana hercegné

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Ma ünnepelné 65. születésnapját Diana hercegné, akit a világ máig a „szívek királynőjeként” emleget. Élete egyszerre volt tündérmese és tragédia: a brit királyi család legismertebb tagjává vált, miközben magánéletét folyamatos küzdelmek és végül korai halála árnyékolta be.
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Diana hercegnékirályi családszületésnap

A Szívek Királynőne 1961. július 1-jén született a norfolki Sandringham Park közelében. Bár sokan mesebeli hercegnéként emlékeznek rá, gyermekkora korántsem volt felhőtlen. Szülei válása mély nyomot hagyott benne, édesapja, John Spencer gróf nevelte tovább testvéreivel együtt. Diana az egyik legrégebbi brit arisztokrata család sarja volt, a Spencer família évszázadok óta szoros kapcsolatban állt a királyi házzal. Gyermekként a Sandringham-birtok közelében nőtt fel, vagyis alig néhány kilométerre attól a rezidenciától, ahol a királyi család is rendszeresen tartózkodott. Diana hercegné iskolában nem tartozott a legjobb tanulók közé, viszont kiválóan úszott, szeretett táncolni és zongorázni. Tanulmányai után óvónői asszisztensként és dadusként dolgozott Londonban, ami akkoriban szokatlan volt egy ilyen előkelő család tagjától.

65 éves lenne Diana hercegné.
65 éves lenne Diana hercegné.  Fotó: PATRICK RIVIERE / AFP

Diana 1977-ben ismerkedett meg először a későbbi III. Károllyal, aki akkor még Diana nővérével, Sarah Spencerrel találkozgatott.

 Néhány évvel később azonban a trónörökös figyelme a mindössze 19 éves Dianára irányult. 1981. február 24-én bejelentették eljegyzésüket, majd 1981. július 29-én összeházasodtak a londoni Szent Pál-székesegyházban. Az esküvőt világszerte mintegy 750 millió ember követte a televízióban. Mint ismert, kétgyermekük született: Vilmos és Harry herceg. 

Charles, Prince of Wales, and his bride, Lady Diana, arrive in a carriage at Buckingham Palace on July 29, 1981, after their wedding in St Paul's Cathedral. (Photo by POOL / AFP)
Diana hercegnő és Károly esküvője - Fotó: - / POOL

Diana hercegné: összetört szív a színfalak mögött

Mesének tűnő házasságuk hamar megromlott. Mindkét félnek volt házasságon kívüli kapcsolata, Károly egy percre sem feledte korábbi szerelmét, Kamillát, aki ma királynéként ül mellette a trónon. Ez pedig összetörte Dianát, aki a megszokottól ellentétben mindig nyíltan beszélt házassági válságáról, mentális küzdelmeiről és bulimiájáról, amivel emberek millióinak együttérzését vívta ki.

Károly és Diana kapcsolata végül 1992-ben tört ketté, miután különköltöztek, válásukra azonban csak 1996-ban került sor. 

la princesse de Galles Lady Diana, patiente en compagnie de son fils Harry, le 14 juillet, dans le petit port de la somptueuse propriete que possede son ami, le cheik Al Fayed a Saint-Tropez ou elle est venue passer quelques jours de detente, avant d'embarquer sur un jet-ski pour une promenade en mer. Britain's Princess of Wales Lady Diana, stands with her son Harry 14 July, on the shore of her friend Sheikh Al-Fayed's property, in Saint-Tropez, southern France. AFP PHOTO AFP/PATRICK HERTZOG/ph/ab/vl (Photo by Patrick HERTZOG / AFP)
Lady Diana és Harry Saint-Trepez-ban 1997-ben - Fotó: PATRICK HERTZOG / AFP


Diana ezt követően minden energiáját jótékonysági munkájának szentelte: az AIDS-betegek, a hajléktalanok és a taposóaknák betiltásáért folytatott kampány egyik legismertebb arca lett.

Tragédiája 1997. augusztus 31-én Párizsban következett be, miután barátjával, Dodi Fayeddel együtt autóbalesetet szenvedett, miközben sofőrük nagy sebességgel próbálta lerázni a lesifotósokat. 

The wreckage of Princess Diana's car lies in a Paris tunnel 31 August. Diana was seriously injured and companion Dodi Al Fayed killed during the traffic accident in Paris 31 August. (Photo by JACK GUEZ / AFP)
A baleset helyszíne - Fotó: JACK GUEZ / AFP

A hercegné 36 évesen halt bele sérüléseibe. Halála világszerte megrendülést váltott ki, temetését emberek milliárdjai követték figyelemmel, emléke pedig csaknem három évtizeddel később is élénken él a közvéleményben.

 

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