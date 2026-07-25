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new york post

Félmeztelenül ugrott a Disneyland tavába egy dolgozó, több vendéget felkavart az eset

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
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Szokatlan jelenet játszódott le a kaliforniai Disneylandben: egy alkalmazott félmeztelenül a park tavába ugrott, majd rövid úszás után kimászott a vízből – írta a New York Post. A történteket videóra vették a látogatók.
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new york postdisneylandpark

Furcsa jelenet játszódott le csütörtökön a kaliforniai Anaheimben található Disneylandben. A park egyik alkalmazottja félmeztelenül beugrott a Rivers of America nevű tóba, majd úszni kezdett a vendégek legnagyobb meglepetésére.

Disneyland
Disneyland. Fotó: Unsplash

Meghökkentő videó készült a Disneylandben

A közösségi médiában terjedő felvételen látható, ahogy a férfi, aki fehér nadrágot viselt, kevesebb mint egy percig úszik a vízben, majd kimászik a partra, átmászik egy kerítésen, és elhagyja a területet.

A videót közzétevő TikTok-felhasználó azt állította, hogy a dolgozó még a vízbe ugrás előtt eldobta a kulcsait és a szolgálati rádióját.

@pixiedustarchive threw in his keys and walkie right before he hopped in 😭. hopefully they’re alright /: #disneyland #disneyparks #disneynews #disneytok #disneylandcalifornia ♬ original sound - pixiedustarchive 🧚🏼‍♀️

A Disneyland szóvivője megerősítette, hogy az alkalmazott rövid időre bement a vízbe, majd gyorsan elhagyta a látogatók elől elzárt területet. Az ügyet vizsgálják, sérülésről nem érkezett jelentés.

Nem ez az első szokatlan eset a parkban. Nemrég egy 13 éves fiú egy vízi attrakcióból mászott ki menet közben, majd lezuhant a pályára. A balesetet túlélte, de kórházba kellett szállítani.

 

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