Félmeztelenül ugrott a Disneyland tavába egy dolgozó, több vendéget felkavart az eset

Furcsa jelenet játszódott le csütörtökön a kaliforniai Anaheimben található Disneylandben. A park egyik alkalmazottja félmeztelenül beugrott a Rivers of America nevű tóba, majd úszni kezdett a vendégek legnagyobb meglepetésére.

Disneyland. Fotó: Unsplash

Meghökkentő videó készült a Disneylandben

A közösségi médiában terjedő felvételen látható, ahogy a férfi, aki fehér nadrágot viselt, kevesebb mint egy percig úszik a vízben, majd kimászik a partra, átmászik egy kerítésen, és elhagyja a területet.

A videót közzétevő TikTok-felhasználó azt állította, hogy a dolgozó még a vízbe ugrás előtt eldobta a kulcsait és a szolgálati rádióját.

A Disneyland szóvivője megerősítette, hogy az alkalmazott rövid időre bement a vízbe, majd gyorsan elhagyta a látogatók elől elzárt területet. Az ügyet vizsgálják, sérülésről nem érkezett jelentés.

Nem ez az első szokatlan eset a parkban. Nemrég egy 13 éves fiú egy vízi attrakcióból mászott ki menet közben, majd lezuhant a pályára. A balesetet túlélte, de kórházba kellett szállítani.