Vádalkuval kerülte el a halálbüntetést a rettegett drogbáró

Ismael Zambada vádalkut kötött, és beismerte a kábítószer-csempészést, valamint az összeesküvésben való részvételt. A mexikói drogkartell egykori vezetője ezzel elkerülte a halálbüntetést, emellett 15 milliárd dollár megfizetésére kötelezték – írja a BBC.
Életfogytiglani börtönbüntetést kapott a Sinaloa kartell hírhedt vezetője
Életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte egy amerikai bíróság Ismael „El Mayo” Zambadát, a mexikói Sinaloa kartell egyik alapítóját. A 76 éves drogbárót 15 milliárd dollár megfizetésére is kötelezték, amely az amerikai igazságügyi minisztérium szerint a bűnszervezet vezetőjeként megszerzett kábítószer-kereskedelmi nyereségnek felel meg.
Bocsánatot kért a bíróságon
Brian Cogan szövetségi bíró a brooklyni bíróságon hirdetett ítéletet. Zambada tavaly vádalkut kötött, és beismerte a kábítószer-csempészést, valamint az összeesküvésben való részvételt. Ezzel elkerülte a halálbüntetést, bűnösségének beismerése azonban kötelező életfogytiglani szabadságvesztést vont maga után.
A kartell egykori vezetője spanyol tolmácson keresztül kért bocsánatot az általa okozott károkért. Azt mondta, az erőszaknak véget kell vetni, mert a kábítószer-bűnözés túl sok életet és családot tesz tönkre.
El Chapo fia csalta az Egyesült Államokba
Zambadát 2024 júliusában fogták el a texasi El Pasóban Joaquin Guzmán Lópezzel, egykori társa, Joaquin „El Chapo” Guzmán fiával együtt. A beszámolók szerint Zambada azt hitte, hogy Észak-Mexikóba utazik titkos leszállópályákat ellenőrizni.
A repülőgép azonban Texasban landolt, ahol amerikai szövetségi ügynökök várták. A hatósági források szerint Guzmán López csalta fel a magángépre, majd megadta magát az amerikai hatóságoknak. El Chapo fia szintén bűnösnek vallotta magát szövetségi kábítószer-vádakban, ítéletét még nem hirdették ki.
Évtizedeken át vezette a Sinaloa drogkartellt
Zambada El Chapóval együtt az 1980-as évek végén alapította meg a Sinaloa kartellt. Az amerikai ügyészek szerint a bűnszervezet hatalmas mennyiségű kokaint, fentanilt és más kábítószereket juttatott az Egyesült Államokba.
A hatóságok szerint Zambada csaknem négy évtizeden át irányította a hálózatot, milliárdokat keresett, és gyilkosságokat rendelt el azok ellen, akik az útjába álltak. Elfogása után belső háború tört ki a kartellben, a rivális csoportok harcaiban pedig több száz ember tűnt el Sinaloa államban. Az ítélet várhatóan nem állítja le a kartell működését és az Egyesült Államokba irányuló kábítószer-csempészetet.
Egyre véresebb a mexikói kartellháború
A mexikói kartellek közötti harcok újabb erőszakhullámot indítottak el az országban. Nemesio Oseguera Cervantes, vagyis El Mencho halála után legalább húsz szövetségi államban törtek ki zavargások, támadások és útlezárások, ezért a kormány több ezer katonát vezényelt ki.
A Jalisco Új Generáció Kartell vezetéséért közben belső küzdelem kezdődött. A hatóságok szerint Audias Flores Silva, alias El Jardinero is a szervezet irányítására törekedett. A drogbárót 19 hónapos megfigyelés után fogták el Nayarit államban.
El Jardinerót 30 kisteherautó és mintegy 60 fegyveres testőr védte. Elfogásában 120 katona, további 400 haditengerész, négy helikopter és megfigyelő repülőgépek vettek részt. A férfi egy lefolyócsőben próbált elrejtőzni, végül lövés nélkül megadta magát.