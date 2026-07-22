Vádalkuval kerülte el a halálbüntetést a rettegett drogbáró

Ismael Zambada vádalkut kötött, és beismerte a kábítószer-csempészést, valamint az összeesküvésben való részvételt. A mexikói drogkartell egykori vezetője ezzel elkerülte a halálbüntetést, emellett 15 milliárd dollár megfizetésére kötelezték – írja a BBC.

Életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték New Yorkban Ismael „El Mayo” Zambadát. A Sinaloa drogkartell vezérét 15 milliárd dollár megfizetésére is kötelezték (A képen Ismael „El Mayo” Zambada, a Sinaloa kartell egyik alapítója látható egy 2003-ban közzétett archív felvételen) Fotó: HANDOUT / GRUPO EXTRA-RANDALL SANDOVAL

Életfogytiglani börtönbüntetést kapott a Sinaloa kartell hírhedt vezetője

Életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte egy amerikai bíróság Ismael „El Mayo” Zambadát, a mexikói Sinaloa kartell egyik alapítóját. A 76 éves drogbárót 15 milliárd dollár megfizetésére is kötelezték, amely az amerikai igazságügyi minisztérium szerint a bűnszervezet vezetőjeként megszerzett kábítószer-kereskedelmi nyereségnek felel meg.

Bocsánatot kért a bíróságon

Brian Cogan szövetségi bíró a brooklyni bíróságon hirdetett ítéletet. Zambada tavaly vádalkut kötött, és beismerte a kábítószer-csempészést, valamint az összeesküvésben való részvételt. Ezzel elkerülte a halálbüntetést, bűnösségének beismerése azonban kötelező életfogytiglani szabadságvesztést vont maga után.

Fotó: JESUS VERDUGO / ANADOLU

A kartell egykori vezetője spanyol tolmácson keresztül kért bocsánatot az általa okozott károkért. Azt mondta, az erőszaknak véget kell vetni, mert a kábítószer-bűnözés túl sok életet és családot tesz tönkre.

El Chapo fia csalta az Egyesült Államokba

Zambadát 2024 júliusában fogták el a texasi El Pasóban Joaquin Guzmán Lópezzel, egykori társa, Joaquin „El Chapo” Guzmán fiával együtt. A beszámolók szerint Zambada azt hitte, hogy Észak-Mexikóba utazik titkos leszállópályákat ellenőrizni.

A repülőgép azonban Texasban landolt, ahol amerikai szövetségi ügynökök várták. A hatósági források szerint Guzmán López csalta fel a magángépre, majd megadta magát az amerikai hatóságoknak. El Chapo fia szintén bűnösnek vallotta magát szövetségi kábítószer-vádakban, ítéletét még nem hirdették ki.

Évtizedeken át vezette a Sinaloa drogkartellt

Zambada El Chapóval együtt az 1980-as évek végén alapította meg a Sinaloa kartellt. Az amerikai ügyészek szerint a bűnszervezet hatalmas mennyiségű kokaint, fentanilt és más kábítószereket juttatott az Egyesült Államokba.