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kábítószer

Vádalkuval kerülte el a halálbüntetést a rettegett drogbáró

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Évtizedeken át irányította a világ egyik legnagyobb kábítószer-kereskedő hálózatát. A Sinaloa drogkartell vezérét, Ismael „El Mayo” Zambadát egy brooklyni szövetségi bíróság életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte. A 76 éves férfit 2024-ben Joaquin „El Chapo” Guzmán fiával együtt fogták el Texasban. Zambada a tárgyaláson bocsánatot kért az általa okozott károkért.
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Ismael Zambada vádalkut kötött, és beismerte a kábítószer-csempészést, valamint az összeesküvésben való részvételt. A mexikói drogkartell egykori vezetője ezzel elkerülte a halálbüntetést, emellett 15 milliárd dollár megfizetésére kötelezték – írja a BBC.

Életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték New Yorkban Ismael „El Mayo” Zambadát. A Sinaloa drogkartell vezérét 15 milliárd dollár megfizetésére is kötelezték., (FILES) Images of Ismael Zambada Garcia known as "El Mayo" released by the attorney's office, in Mexico City, on August 01, 2003. Zambada is expected to be sentenced on July 20, 2026 in Brooklyn, NY. (Photo by Handout / GRUPO EXTRA-RANDALL SANDOVAL / AFP)
Életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték New Yorkban Ismael „El Mayo” Zambadát. A Sinaloa drogkartell vezérét 15 milliárd dollár megfizetésére is kötelezték (A képen Ismael „El Mayo” Zambada, a Sinaloa kartell egyik alapítója látható egy 2003-ban közzétett archív felvételen) Fotó: HANDOUT / GRUPO EXTRA-RANDALL SANDOVAL

Életfogytiglani börtönbüntetést kapott a Sinaloa kartell hírhedt vezetője

Életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte egy amerikai bíróság Ismael „El Mayo” Zambadát, a mexikói Sinaloa kartell egyik alapítóját. A 76 éves drogbárót 15 milliárd dollár megfizetésére is kötelezték, amely az amerikai igazságügyi minisztérium szerint a bűnszervezet vezetőjeként megszerzett kábítószer-kereskedelmi nyereségnek felel meg.

Bocsánatot kért a bíróságon

Brian Cogan szövetségi bíró a brooklyni bíróságon hirdetett ítéletet. Zambada tavaly vádalkut kötött, és beismerte a kábítószer-csempészést, valamint az összeesküvésben való részvételt. Ezzel elkerülte a halálbüntetést, bűnösségének beismerése azonban kötelező életfogytiglani szabadságvesztést vont maga után.

SINALOA, MEXICO - MARCH 19: An operation by the Mexican Navy in the community of Valle Escondido, Culiacan, Mexico results in the death of 11 suspected gunmen during a search for Monica Zambada Niebla, on March 19, 2026. Although Niebla, the daughter of Ismael Zambada, was reportedly detained, she was released hours later after authorities allegedly found no outstanding charges against her. Jesus Verdugo / Anadolu (Photo by Jesus Verdugo / Anadolu via AFP)
Fotó: JESUS VERDUGO / ANADOLU

A kartell egykori vezetője spanyol tolmácson keresztül kért bocsánatot az általa okozott károkért. Azt mondta, az erőszaknak véget kell vetni, mert a kábítószer-bűnözés túl sok életet és családot tesz tönkre.

El Chapo fia csalta az Egyesült Államokba

Zambadát 2024 júliusában fogták el a texasi El Pasóban Joaquin Guzmán Lópezzel, egykori társa, Joaquin „El Chapo” Guzmán fiával együtt. A beszámolók szerint Zambada azt hitte, hogy Észak-Mexikóba utazik titkos leszállópályákat ellenőrizni.

Vádalkut köthetett a híres mexikói kartellvezér fia

A repülőgép azonban Texasban landolt, ahol amerikai szövetségi ügynökök várták. A hatósági források szerint Guzmán López csalta fel a magángépre, majd megadta magát az amerikai hatóságoknak. El Chapo fia szintén bűnösnek vallotta magát szövetségi kábítószer-vádakban, ítéletét még nem hirdették ki.

Évtizedeken át vezette a Sinaloa drogkartellt

Zambada El Chapóval együtt az 1980-as évek végén alapította meg a Sinaloa kartellt. Az amerikai ügyészek szerint a bűnszervezet hatalmas mennyiségű kokaint, fentanilt és más kábítószereket juttatott az Egyesült Államokba.

(COMBO) This combination of pictures created on July 26, 2024, shows and undated image obtained from the US Department of State of Ismael "El Mayo" Zambada Garcia (L), cofounder of the Sinaloa Cartel; and an undated image obtained from US Immigration and Customs Enforcement of Joaquin Guzman Lopez, a son of the cartel's other co-founder, Joaquin "El Chapo" Guzman. US agents arrested Zambada and Guzman in Texas on July 25, 2024, the US Justice Department said, striking a major blow to one of the most powerful and violent criminal organizations in the world. The pair face "multiple charges in the United States for leading the Cartel's criminal operations, including its deadly fentanyl manufacturing and trafficking networks," US Attorney General Merrick Garland said. (Photo by Handout / various sources / AFP)
A képen balra Ismael „El Mayo” Zambada García, jobbra Joaquín Guzmán López látható. Fotó: HANDOUT / US State Department/US Immigrati

A hatóságok szerint Zambada csaknem négy évtizeden át irányította a hálózatot, milliárdokat keresett, és gyilkosságokat rendelt el azok ellen, akik az útjába álltak. Elfogása után belső háború tört ki a kartellben, a rivális csoportok harcaiban pedig több száz ember tűnt el Sinaloa államban. Az ítélet várhatóan nem állítja le a kartell működését és az Egyesült Államokba irányuló kábítószer-csempészetet.

Egyre véresebb a mexikói kartellháború

A mexikói kartellek közötti harcok újabb erőszakhullámot indítottak el az országban. Nemesio Oseguera Cervantes, vagyis El Mencho halála után legalább húsz szövetségi államban törtek ki zavargások, támadások és útlezárások, ezért a kormány több ezer katonát vezényelt ki.

A Jalisco Új Generáció Kartell vezetéséért közben belső küzdelem kezdődött. A hatóságok szerint Audias Flores Silva, alias El Jardinero is a szervezet irányítására törekedett. A drogbárót 19 hónapos megfigyelés után fogták el Nayarit államban.

El Jardinerót 30 kisteherautó és mintegy 60 fegyveres testőr védte. Elfogásában 120 katona, további 400 haditengerész, négy helikopter és megfigyelő repülőgépek vettek részt. A férfi egy lefolyócsőben próbált elrejtőzni, végül lövés nélkül megadta magát.

 

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