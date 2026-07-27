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kfc

Drónnal vittek KFC-menüt a frontvonalra az ukrán katonáknak – videón a szokatlan küldetés

29 perce
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A fronton ma már nemcsak lőszert és ivóvizet, hanem meleg ételt is drónok szállítanak.
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kfcorosz–ukrán háborúdrón

Miközben Oroszország igyekszik elvágni az ukrán utánpótlási útvonalakat, a különleges erők drónnal juttattak el egy KFC-menüt a frontvonalon harcoló katonáknak. A szokatlan akcióról készült videó gyorsan bejárta az internetet – írja az angol Metro

Drónnal érkezett a KFC-menü az ukrán katonákhoz a frontvonalon
Drónnal érkezett a KFC-menü az ukrán katonákhoz a frontvonalon (a kép illusztráció).
Fotó: Shutterstock

Mosolyra fakadtak a katonák a drón láttán

Az ukrán 3. különleges műveleti ezred felvételén egy drón nem lőszert vagy gyógyszert, hanem egy KFC-s ételt szállít a fronton szolgáló katonáknak. A videón látható, ahogy az eszköz egy KFC-menüt tesz le a harcállások közelében, amelyet mosolyogva vesznek át a katonák.

Az ezred szerint az akció egyszerre volt figyelemfelkeltő gesztus és üzenet Oroszországnak, amely hónapok óta próbálja ellehetetleníteni az ukrán csapatok ellátását.

Ha a futárok már nem jutnak el a frontra, a drónok veszik át a szerepüket. Így még a KFC is melegen érkezik a katonákhoz a harci övezetben.

 – közölte az alakulat.

Az életben maradáshoz szükséges készleteket is drónok viszik

A drónos utánpótlás mára a front mindennapjainak részévé vált. Az ukrán 108. Területvédelmi Dandár katonái szerint a zaporizzsjai front egyes állásaiban már több mint fél éve elszigetelten harcolnak, és időnként élelmiszerből, ivóvízből, valamint gyógyszerekből is hiányt szenvednek.

A szomszédos 118. Gépesített Dandár ezért rendszeresen drónokkal juttat el ivóvizet, élelmiszercsomagokat, lőszert és üzemanyagot a katonákhoz. Az ukrán Gurzuf Defence által fejlesztett Heavy Shot repülőeszközt eredetileg nagy teherbírású éjszakai bombázónak tervezték, ma azonban egyre fontosabb szerepet tölt be az ellátás biztosításában.

A drón egy oda-vissza út során 20–30 kilogrammnyi rakományt képes 19–26 kilométeres távolságra szállítani. 

Fejlesztői szerint az orosz elektronikai zavarás ellenére is bevethető, mivel a műholdas navigáció kiesése esetén alternatív irányítási rendszereket használ.

 

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