Drónnal vittek KFC-menüt a frontvonalra az ukrán katonáknak – videón a szokatlan küldetés

Miközben Oroszország igyekszik elvágni az ukrán utánpótlási útvonalakat, a különleges erők drónnal juttattak el egy KFC-menüt a frontvonalon harcoló katonáknak. A szokatlan akcióról készült videó gyorsan bejárta az internetet – írja az angol Metro.
Mosolyra fakadtak a katonák a drón láttán
Az ukrán 3. különleges műveleti ezred felvételén egy drón nem lőszert vagy gyógyszert, hanem egy KFC-s ételt szállít a fronton szolgáló katonáknak. A videón látható, ahogy az eszköz egy KFC-menüt tesz le a harcállások közelében, amelyet mosolyogva vesznek át a katonák.
Az ezred szerint az akció egyszerre volt figyelemfelkeltő gesztus és üzenet Oroszországnak, amely hónapok óta próbálja ellehetetleníteni az ukrán csapatok ellátását.
Ha a futárok már nem jutnak el a frontra, a drónok veszik át a szerepüket. Így még a KFC is melegen érkezik a katonákhoz a harci övezetben.
– közölte az alakulat.
Az életben maradáshoz szükséges készleteket is drónok viszik
A drónos utánpótlás mára a front mindennapjainak részévé vált. Az ukrán 108. Területvédelmi Dandár katonái szerint a zaporizzsjai front egyes állásaiban már több mint fél éve elszigetelten harcolnak, és időnként élelmiszerből, ivóvízből, valamint gyógyszerekből is hiányt szenvednek.
A szomszédos 118. Gépesített Dandár ezért rendszeresen drónokkal juttat el ivóvizet, élelmiszercsomagokat, lőszert és üzemanyagot a katonákhoz. Az ukrán Gurzuf Defence által fejlesztett Heavy Shot repülőeszközt eredetileg nagy teherbírású éjszakai bombázónak tervezték, ma azonban egyre fontosabb szerepet tölt be az ellátás biztosításában.
A drón egy oda-vissza út során 20–30 kilogrammnyi rakományt képes 19–26 kilométeres távolságra szállítani.
Fejlesztői szerint az orosz elektronikai zavarás ellenére is bevethető, mivel a műholdas navigáció kiesése esetén alternatív irányítási rendszereket használ.