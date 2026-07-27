Drónnal vittek KFC-menüt a frontvonalra az ukrán katonáknak – videón a szokatlan küldetés

Miközben Oroszország igyekszik elvágni az ukrán utánpótlási útvonalakat, a különleges erők drónnal juttattak el egy KFC-menüt a frontvonalon harcoló katonáknak. A szokatlan akcióról készült videó gyorsan bejárta az internetet – írja az angol Metro.

Drónnal érkezett a KFC-menü az ukrán katonákhoz a frontvonalon (a kép illusztráció).

Fotó: Shutterstock

Mosolyra fakadtak a katonák a drón láttán

Az ukrán 3. különleges műveleti ezred felvételén egy drón nem lőszert vagy gyógyszert, hanem egy KFC-s ételt szállít a fronton szolgáló katonáknak. A videón látható, ahogy az eszköz egy KFC-menüt tesz le a harcállások közelében, amelyet mosolyogva vesznek át a katonák.

Az ezred szerint az akció egyszerre volt figyelemfelkeltő gesztus és üzenet Oroszországnak, amely hónapok óta próbálja ellehetetleníteni az ukrán csapatok ellátását.

Ha a futárok már nem jutnak el a frontra, a drónok veszik át a szerepüket. Így még a KFC is melegen érkezik a katonákhoz a harci övezetben.

– közölte az alakulat.

When standard delivery is impossible, drone supply takes over. Directly to the @tr1ar1um operators.



Even KFC stays hot when delivered SOF style in combat zone.



DELIVERED. @SOF_UKR STYLE.



Join the Brave! +380663270216 (WA)

Support our unit via the linkhttps://t.co/qiagI3Dn8i pic.twitter.com/VmcXdla95r — 3rd Regiment SOF Ukraine (@3sofua) July 25, 2026

Az életben maradáshoz szükséges készleteket is drónok viszik

A drónos utánpótlás mára a front mindennapjainak részévé vált. Az ukrán 108. Területvédelmi Dandár katonái szerint a zaporizzsjai front egyes állásaiban már több mint fél éve elszigetelten harcolnak, és időnként élelmiszerből, ivóvízből, valamint gyógyszerekből is hiányt szenvednek.

A szomszédos 118. Gépesített Dandár ezért rendszeresen drónokkal juttat el ivóvizet, élelmiszercsomagokat, lőszert és üzemanyagot a katonákhoz. Az ukrán Gurzuf Defence által fejlesztett Heavy Shot repülőeszközt eredetileg nagy teherbírású éjszakai bombázónak tervezték, ma azonban egyre fontosabb szerepet tölt be az ellátás biztosításában.

A drón egy oda-vissza út során 20–30 kilogrammnyi rakományt képes 19–26 kilométeres távolságra szállítani.

Fejlesztői szerint az orosz elektronikai zavarás ellenére is bevethető, mivel a műholdas navigáció kiesése esetén alternatív irányítási rendszereket használ.