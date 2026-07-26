Újabb légtérsértő drónt lőtt le a román légierő

Facebook-bejegyzésében az elnök kiemelte: a legfőbb ügyészség vizsgálata szerint az első, péntek reggel lelőtt drón olyan Shahed típusú eszköz volt, amelyet Oroszország használ az Ukrajna elleni agressziós háborújában.

Újabb drón sértette meg a román légteret. - képünk illusztráció

Fotó: ANDREI PUNGOVSCHI / AFP

Ismét lelőttek egy drónt

Elfogadhatatlan és tűrhetetlen, hogy Oroszország továbbra is megsérti Románia légterét, amely egyben a NATO és az Európai Unió légtere is. Az ilyen cselekedetek elfogadhatatlanok, és szövetségeseinkkel együtt a legnagyobb komolysággal kezeljük őket

- szögezte le a román elnök.

Nicusor Dan elismerésemet fejezte ki a román pilótáknak és a földi személyzetnek a professzionalizmusukért, bátorságukért és hatékonyságukért, amellyel küldetéseiket végrehajtják, hozzájárulva az ország területének védelméhez, a román állampolgárok biztonságához.

A román védelmi minisztérium (MAPN) közleménye szerint a Románia felé közeledő drónt 10 óra 13 perckor lőtte le a légierő F-16-os harci repülőgépe, 12 kilométernyire észak-keletre Sulina városától, amint a célpont átlépte a román parti vizek határát.

A pénteken és szombaton lelőtt drón után a mostani már a harmadik volt, amelyet az utóbbi 48 órában lelőttek Románia légterében.

A MAPN összesítése szerint az ukrajnai háború kezdete óta Oroszország több mint 100 légitámadást intézett a Románia közvetlen közelében lévő, az Duna-deltában található ukrán folyami kikötők ellen, ezek során az orosz drónok 33 alkalommal sértették meg Románia légterét.

Idén több mint 40 támadás történt a román határ téréségben, 34 alkalommal pedig a térségbe küldték a NATO megerősített légtérvédelmi járőrszolgálatának vadászrepülőit. 18 esetben a támadásokban használt drónok megsértették Románia légterét - részletezte a MAPN összesítését a Mediafax hírügynökség.

Radu Miruta ügyvivő védelmi miniszter Facebook-bejegyzésében kiemelte, hogy az EU-tagországok légerében eddig lelőtt öt drón közül négyet román pilóták lőttek le. A tárcavezető ezzel arra utalt, hogy 2026. május 19-én, szintén a román légierőnek egy - a NATO baltikumi légtérvédelmi missziójának keretében szolgálatot teljesítő - F-16-os harci repülőgépe lőtt le egy légtérésértő drónt Észtországban.