Riasztották a román légierőt, példátlan dolog történt az országban

Ez az első ilyen eset Romániában. A drónt egy román pilóta lőtte le egy F16-os vadászgépről lakatlan terület fölött.

Románia először lőtt le drónt a saját légterében. Fotó: AFP

Először lőtt le drónt Románia az ukrajnai háború kitörése óta

Nicușor Dan román államfő sajtótájékoztatón közölte, hogy a drónt helyi idő szerint 11 óra körül semmisítették meg, mintegy 114 kilométerre Bukaresttől.

Drón jelent meg a légterünkben. Néhány perccel ezelőtt, körülbelül 11 órakor egy román F–16-os pilótája lelőtte

– mondta az elnök.

Hozzátette, hogy a drónt lakatlan terület felett, Padina település közelében semmisítették meg, ezért a pilóta biztonságosan tüzet nyithatott. A helyszínen több hatóság is vizsgálja az eset körülményeit.

A román védelmi minisztérium szerint a légtérfigyelő rendszerek helyi idő szerint 9:39-kor észlelték a drónt. Az elfogásra két olasz Eurofighter Typhoon vadászgépet és két román F–16-ost riasztottak. Végül 11:02-kor az egyik román F–16-os megsemmisítette a drónt.

Az ukrajnai háború kezdete óta Románia légterébe több alkalommal is berepültek drónok, azonban ez az első eset, hogy a román légierő sikeresen lelőtt egyet.

Májusban egy drón egy lakóépületnek csapódott Romániában, két ember megsérült. Az incidenst a NATO és az Európai Unió is elítélte, és Oroszországot tette felelőssé a történtekért.