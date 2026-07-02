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dróntámadás

Pokol Kijevben: drónok és rakéták csapódtak be, legalább kilenc ember meghalt – videó

1 órája
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Legalább kilenc ember meghalt, többen – köztük gyerekek – megsérültek, amikor Oroszország nagyszabású drón- és rakétatámadást indított az ukrán főváros ellen csütörtökre virradó éjszaka. A dróntámadás Kijev több kerületét is érintette, a becsapódások nyomán lakóépületek rongálódtak meg, több helyen tűz ütött ki, a hatóságok pedig evakuálásokat rendeltek el.
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dróntámadásorosz-ukrán háborúKijev

A kijevi katonai közigazgatás vezetője, Timur Tkacsenko közölte, hogy a dróntámadás áldozatai között gyermekek is vannak. Mint fogalmazott, az orosz hadsereg ismét lakóövezeteket vett célba, és civileket ölt meg - írja a BBC.

dróntámadás This handout photograph taken and released by the Ukrainian Emergency Service on July 2, 2026 shows rescuers extinguishing a fire in a residential building damaged following missile strikes on the Ukrainian capital of Kyiv, amid the Russian invasion in Ukraine. Russian missile and drone strikes rocked Kyiv early on July 2, killing at least eight people and wounding dozens, after President Volodymyr Zelensky warned that Moscow was preparing a "massive attack". (Photo by Handout / UKRAINIAN EMERGENCY SERVICE / AFP)
Dróntámadás után dolgozó tűzoltó Kijevben - Fotó: HANDOUT / UKRAINIAN EMERGENCY SERVICE

A nappali órákban jól láthatóvá váltak a pusztítás nyomai: hatalmas kráter keletkezett az egyik becsapódás helyszínén, kiégett autók, romba dőlt épületek és megrongálódott infrastruktúra maradt a támadások után. Több helyszínen tűzoltók dolgoztak a lángok megfékezésén, egy belvárosi szálloda is kigyulladt, miközben egy mentőállomás is találatot kapott. A támadásban legalább egy ember életveszélyesen megsérült.

Rescuers extinguish a fire and work in a damaged residential building following missile strikes on the Ukrainian capital of Kyiv on July 2, 2026, amid the Russian invasion of Ukraine. Russian missile and drone strikes rocked Kyiv early on July 2, killing at least eight people and wounding dozens, after President Volodymyr Zelensky warned that Moscow was preparing a "massive attack". (Photo by Genya Savilov / AFP)
Romok Kijevben - Fotó: GENYA SAVILOV / AFP

Az éjszaka során a légvédelmi rendszerek folyamatosan működésben voltak, a város felett drónok, cirkálórakéták és ballisztikus rakéták robbanásai hallatszottak.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök már órákkal korábban arra figyelmeztetett, hogy Oroszország egy „nagyszabású” támadásra készülhet. Az Egyesült Államok ukrajnai nagykövete, Olha Sztefanyisina az X közösségi oldalon azt írta, hogy Kijev lakói újabb borzalmas éjszakát töltöttek az óvóhelyeken, miközben több városrészben lakóépületek és polgári infrastruktúra semmisült meg.

Ez volt az első nagyszabású orosz rakéta- és dróntámadás Ukrajna ellen több mint két hét után

Az orosz védelmi minisztérium ugyanakkor azt közölte, hogy a csapások katonai és energetikai létesítményeket céloztak Közép- és Kelet-Ukrajnában. Moszkva szerint a támadás válasz volt az ukrán hadsereg közelmúltbeli akcióira, amelyek során oroszországi energetikai létesítményeket értek csapások. A támadások következtében Vlagyimir Putyin orosz elnök korábban elismerte, hogy az ország egyes területein üzemanyaghiány alakult ki.

 

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