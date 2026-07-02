Pokol Kijevben: drónok és rakéták csapódtak be, legalább kilenc ember meghalt – videó

A kijevi katonai közigazgatás vezetője, Timur Tkacsenko közölte, hogy a dróntámadás áldozatai között gyermekek is vannak. Mint fogalmazott, az orosz hadsereg ismét lakóövezeteket vett célba, és civileket ölt meg - írja a BBC.

Dróntámadás után dolgozó tűzoltó Kijevben - Fotó: HANDOUT / UKRAINIAN EMERGENCY SERVICE

A nappali órákban jól láthatóvá váltak a pusztítás nyomai: hatalmas kráter keletkezett az egyik becsapódás helyszínén, kiégett autók, romba dőlt épületek és megrongálódott infrastruktúra maradt a támadások után. Több helyszínen tűzoltók dolgoztak a lángok megfékezésén, egy belvárosi szálloda is kigyulladt, miközben egy mentőállomás is találatot kapott. A támadásban legalább egy ember életveszélyesen megsérült.

Romok Kijevben - Fotó: GENYA SAVILOV / AFP

Az éjszaka során a légvédelmi rendszerek folyamatosan működésben voltak, a város felett drónok, cirkálórakéták és ballisztikus rakéták robbanásai hallatszottak.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök már órákkal korábban arra figyelmeztetett, hogy Oroszország egy „nagyszabású” támadásra készülhet. Az Egyesült Államok ukrajnai nagykövete, Olha Sztefanyisina az X közösségi oldalon azt írta, hogy Kijev lakói újabb borzalmas éjszakát töltöttek az óvóhelyeken, miközben több városrészben lakóépületek és polgári infrastruktúra semmisült meg.

Ez volt az első nagyszabású orosz rakéta- és dróntámadás Ukrajna ellen több mint két hét után

Az orosz védelmi minisztérium ugyanakkor azt közölte, hogy a csapások katonai és energetikai létesítményeket céloztak Közép- és Kelet-Ukrajnában. Moszkva szerint a támadás válasz volt az ukrán hadsereg közelmúltbeli akcióira, amelyek során oroszországi energetikai létesítményeket értek csapások. A támadások következtében Vlagyimir Putyin orosz elnök korábban elismerte, hogy az ország egyes területein üzemanyaghiány alakult ki.