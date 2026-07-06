Titokzatos helyszínen, 16 év után került elő az eltűnt sztárénekesnő

A brit popénekesnő, Duffy hosszú évek hallgatása után ismét színpadra állt Londonban egy szigorúan titkos, zártkörű koncerten. A fellépés különösen nagy figyelmet kapott, mivel az énekesnő 16 éve vonult vissza a nyilvánosságtól egy súlyos traumát követően.

Duffy: titkos londoni koncerttel tért vissza 16 év után az énekesnő Fotó: Shutterstock

A Duffy titkos koncert köré komoly biztonsági intézkedések épültek: a helyszínt csak előzetes kiválasztás után lehetett megközelíteni, a résztvevőknek pedig titoktartási megállapodást kellett aláírniuk. A koncert célja részben az volt, hogy az énekesnő új dalait egy szűk közönség előtt mutassa be.

A Hoxton Hallban tartott eseményen Duffy teljesen visszafogottan jelent meg, miközben újra kapcsolatba lépett a közönségével. A rajongók számára ez az este egyértelműen egy korszak lezárását és egy új kezdet lehetőségét jelentette.

A szervezők minden részletet titokban tartottak, a közösségi médiás megosztást is szigorúan tiltották, így a fellépés szinte „láthatatlan” maradt a külvilág számára. A produkció azonban így is nagy visszhangot váltott ki a zeneiparban, hiszen ritkán fordul elő, hogy egy ennyire ismert előadó ilyen hosszú kihagyás után ilyen formában tér vissza.

Duffy pályafutása a 2000-es évek végén ívelt fel, majd hosszú időre eltűnt a nyilvánosság elől. Mostani visszatérése azonban azt jelzi, hogy az énekesnő új fejezetet nyithat karrierjében, és akár új dalokkal is jelentkezhet a közeljövőben.