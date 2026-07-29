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alacsony vízállás

A rendkívül alacsony vízállás miatt történelmi hajóroncsok kerültek elő a Dunában

37 perce
Olvasási idő: 4 perc
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A hosszú ideje tartó hőség és csapadékhiány miatt rendkívül alacsony a Duna vízállása Szerbiában és Horvátországban is. A visszahúzódó víz történelmi hajóroncsokat tett láthatóvá, miközben a sekély meder a folyami hajózást jelentősen megnehezíti.
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alacsony vízálláshajóroncsokHorvátországSzerbia

A Duna alacsony vízállása miatt több, évtizedek óta a folyó mélyén rejtőző hajóroncs került a felszín közelébe Horvátországban és Szerbiában. 

A Duna alacsony vízállása rekordközeli állapotokat okozott, a folyó több szakaszán a meder jelentős része is láthatóvá vált Szerbiában This aerial view shows the low water level of the Danube River near Backa Palanka, Serbia, on July 19, 2026. (Photo by Nenad MIHAJLOVIC / AFP)
A Duna alacsony vízállása rekordközeli állapotokat okozott, a folyó több szakaszán a meder jelentős része is láthatóvá vált Szerbiában
Fotó: NENAD MIHAJLOVIC / AFP

A horvátországi Opatovac (Apát) közelében ismét láthatóvá vált egy hajóroncs, amelynek tatrésze kiemelkedik a Dunából. A helyi önkormányzat közlése szerint a környéken élők korábban is látták a roncs kisebb részeit, ilyen kiterjedésben azonban még nem került a felszínre.

A rendelkezésre álló történelmi dokumentumok alapján a roncs egy 1937-ben elsüllyedt, szénnel megrakott uszály lehet. A korabeli beszámolók szerint a magyar Fulton vontató egy osztrák gőzhajózási társaság uszályát vontatta Újvidék irányába, amikor Opatovac közelében máig tisztázatlan körülmények között baleset történt, és a hajó rakományával együtt elsüllyedt.

Második világháborús hajóroncsok is előkerültek

Mintegy 500 kilométerrel lejjebb, a szerbiai Prahovónál a második világháború idején elsüllyesztett német hadihajók maradványai is láthatóvá váltak. A flottát 1944-ben a visszavonuló német erők süllyesztették el a közeledő Vörös Hadsereg elől.

A történészek szerint az akkori akció során mintegy 200 különböző hajó – köztük felfegyverzett egységek, partraszálló- és szállítóhajók, vontatók, valamint uszályok – került a Duna medrébe.

A Duna alacsony vízállása a hajózást is nehezíti

A sekélyebb víz miatt a megrakott uszályok és tartályhajók csak jelentősen csökkentett terheléssel közlekedhetnek, miközben a felszínre került homokpadok és hajóroncsok tovább szűkítik a biztonságosan hajózható útvonalakat.

A Focus beszámolója szerint Dubravka Đedović Handanović szerb energiaügyi miniszter közölte: júliusban az ország üzemanyag-importja a tervezett mennyiség mintegy egynegyedét érte el, mivel a hajók csupán 30–40 százalékos kihasználtsággal közlekedhettek.

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