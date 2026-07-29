A rendkívül alacsony vízállás miatt történelmi hajóroncsok kerültek elő a Dunában

A Duna alacsony vízállása miatt több, évtizedek óta a folyó mélyén rejtőző hajóroncs került a felszín közelébe Horvátországban és Szerbiában.

A Duna alacsony vízállása rekordközeli állapotokat okozott, a folyó több szakaszán a meder jelentős része is láthatóvá vált Szerbiában

Fotó: NENAD MIHAJLOVIC / AFP

A horvátországi Opatovac (Apát) közelében ismét láthatóvá vált egy hajóroncs, amelynek tatrésze kiemelkedik a Dunából. A helyi önkormányzat közlése szerint a környéken élők korábban is látták a roncs kisebb részeit, ilyen kiterjedésben azonban még nem került a felszínre.

Második világháborús hajóroncsok is előkerültek

Mintegy 500 kilométerrel lejjebb, a szerbiai Prahovónál a második világháború idején elsüllyesztett német hadihajók maradványai is láthatóvá váltak. A flottát 1944-ben a visszavonuló német erők süllyesztették el a közeledő Vörös Hadsereg elől.

A történészek szerint az akkori akció során mintegy 200 különböző hajó – köztük felfegyverzett egységek, partraszálló- és szállítóhajók, vontatók, valamint uszályok – került a Duna medrébe.

A Duna alacsony vízállása a hajózást is nehezíti

A sekélyebb víz miatt a megrakott uszályok és tartályhajók csak jelentősen csökkentett terheléssel közlekedhetnek, miközben a felszínre került homokpadok és hajóroncsok tovább szűkítik a biztonságosan hajózható útvonalakat.

A Focus beszámolója szerint Dubravka Đedović Handanović szerb energiaügyi miniszter közölte: júliusban az ország üzemanyag-importja a tervezett mennyiség mintegy egynegyedét érte el, mivel a hajók csupán 30–40 százalékos kihasználtsággal közlekedhettek.