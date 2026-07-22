Elképesztő mit tárt fel a Duna apadása – második világháborús bombát és hajóroncsot találtak

A Duna rendkívül alacsony vízállása miatt különleges és veszélyes leletek kerültek elő Kelet-Horvátországban. A Nova TV beszámolója szerint Kiskőszeg (Batina) közelében egy második világháborús légibombát, Apátinál (Opatovac) pedig egy csaknem száz éve elsüllyedt hajó roncsát fedezték fel.

Kiskőszeg térségében a Duna alacsony vízállása egy mintegy 100 kilogrammos légibombát is láthatóvá tett, amely körülbelül 50 kilogramm robbanóanyagot tartalmazott

Fotó: PU osječko-baranjska

A robbanószerkezetet a rendőrség biztonságos körülmények között megsemmisítette – számolt be róla az MTI.

Apátinál eközben egy olyan hajóroncs vált jól láthatóvá, amely a helyiek elmondása szerint 1937 óta fekszik a Duna medrében. Bár létezéséről a környéken régóta tudtak, a rendkívül alacsony vízállásnak köszönhetően most először látszik ilyen jól.

Mit tudni a százéves hajó történetéről?

A helyi visszaemlékezések szerint a hajó nagy mennyiségű szenet szállított, amikor ismeretlen okból víz kezdett beáramlani a testébe. A kapitány megpróbálta a partra irányítani a hajót, hogy a rakományt megmentse, de a kísérlet nem járt sikerrel.

Hosszúlovász (Lovas) község polgármestere szerint a hajó mintegy ötven vasúti vagonnyi szenet szállíthatott. Az idősebb helyiek emlékei alapján az elsüllyedés után a felszínre kerülő szenet csónakokkal gyűjtötték össze, majd tüzelőként használták fel.

A roncsot elsőként a Duna-parton táborozók vették észre. A hajómaradványról készült fényképeket a település önkormányzata is közzétette, ami után a különleges látvány számos érdeklődőt vonzott a helyszínre.

A Duna alacsony vízállás a hajózásra is veszélyt jelent

A hajózás továbbra is lehetséges a Duna horvátországi szakaszán, ugyanakkor a rendkívül alacsony vízállás miatt a szokásosnál nagyobb óvatosságra van szükség. A felszín közelébe került roncsok, homokpadok és egyéb mederakadályok miatt már egy kisebb navigációs hiba is elegendő lehet ahhoz, hogy egy hajó zátonyra fusson.