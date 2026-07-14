Mélyponton a vízhozam a Duna romániai szakaszán, nem járnak a kompok

Több mint két évtizedes mélypontra csökkent a vízhozam a Duna romániai szakaszán, a belépésnél (Báziásnál) mért másodpercenkénti 1800 köbméteres érték alig több mint egy harmada a júliusi átlagnak - közölte kedden a Digi24.ro hírportál.

Két évtizedes mélyponton a vízhozam a Duna romániai szakaszán / Fotó: Készítette: Derzsi Elekes Andor - A feltöltő saját munkája, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17487712 (Képünk illusztráció)

Két évtizedes mélyponton a vízhozam a Duna romániai szakaszán

Az alacsony vízállás miatt négy napja felfüggesztették a kompok közlekedését az egyik román-bolgár folyami határátkelőn, a romániai Bechet és a bulgáriai Orjahovo BG között.

Az alacsony vízszint a hajózásban is gondot jelent:

a Duna mélysége több helyütt a kritikus 2,5 méter alá csökkent. A gabonaszállító hajók nem tudják már megközelíteni a silókat Bechetnél és a Calafatnál, a folyam medréből mindenütt homokpadok látszanak ki.

A Duna alacsony hozama miatt vízutánpótlás nélkül maradtak az öntözőberendezések a Nedaia-Macesu szakaszon, ezért a hőség és a szárazság komoly károkkal fenyegeti a mezőgazdaságot.

A hidrológusok a helyzet rosszabbodására számítanak a következő napokban - közölte a román hírportál.