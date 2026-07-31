Már Szerbiában is történelmi mélypont közelében van a Duna vízszintje

Történelmi mélypont közelében van a Duna vízszintje Szerbiában - közölte internetes oldalán a Danas című belgrádi napilap pénteken.

Történelmi mélypont közelében van a Duna vízszintje Szerbiában is / Fotó: NENAD MIHAJLOVIC / AFP

Történelmi mélypont közelében van a Duna vízszintje Szerbiában is

Továbbra is rendkívül alacsony a Duna és több más szerbiai folyó vízállása a tartós szárazság és a hőhullám miatt. A víztani szakemberek szerint a Duna vízszintje május óta folyamatosan csökken, és júliusban érte el a legalacsonyabb szintet.

Bezdánnál, ahol a Duna Horvátországból belép Szerbiába, rekordalacsony vízállást mértek: mínusz 139 centimétert, ami mindössze néhány centiméterrel magasabb az 1909-ben mért történelmi mélypontnál, mínusz 143 centiméternél - írja az MTI.