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vízszint

Már Szerbiában is történelmi mélypont közelében van a Duna vízszintje

16 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Továbbra is rendkívül alacsony a Duna és több más szerbiai folyó vízállása a tartós szárazság és a hőhullám miatt. A víztani szakemberek szerint a Duna vízszintje május óta folyamatosan csökken, és júliusban érte el a legalacsonyabb szintet.
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vízszintszerbiadunaalacsony vízszint

Történelmi mélypont közelében van a Duna vízszintje Szerbiában - közölte internetes oldalán a Danas című belgrádi napilap pénteken.

This aerial view shows the low water level of the Danube River near Backa Palanka, Serbia, on July 19, 2026. (Photo by Nenad MIHAJLOVIC / AFP)
Történelmi mélypont közelében van a Duna vízszintje Szerbiában is / Fotó: NENAD MIHAJLOVIC / AFP

Történelmi mélypont közelében van a Duna vízszintje Szerbiában is

Továbbra is rendkívül alacsony a Duna és több más szerbiai folyó vízállása a tartós szárazság és a hőhullám miatt. A víztani szakemberek szerint a Duna vízszintje május óta folyamatosan csökken, és júliusban érte el a legalacsonyabb szintet.

Bezdánnál, ahol a Duna Horvátországból belép Szerbiába, rekordalacsony vízállást mértek: mínusz 139 centimétert, ami mindössze néhány centiméterrel magasabb az 1909-ben mért történelmi mélypontnál, mínusz 143 centiméternél - írja az MTI.

A DMRV július 30-án kezdeményezte a II. fokú vízkorlátozást a szolgáltatási területén a tartós hőség és a rekordalacsony Duna-vízállás miatt.

  • Veresegyház: továbbra is érvényben van a vízkorlátozás, a lakosságot fokozott víztakarékosságra kérik, mert a rendszer továbbra is túlterhelt.
  • Szada: a vízkorlátozás továbbra is érvényben van. Korábban vízhiány is kialakult, ezért a szolgáltató továbbra is a fogyasztás visszafogását kéri.
  • Őrbottyán: továbbra is érvényes a DMRV által kezdeményezett vízkorlátozás.
  • Erdőkertes: továbbra is vízkorlátozás van érvényben.
  • Budakalász: a korábban elrendelt III. fokú vízkorlátozás továbbra is visszavonásig hatályos, mivel nem jelent meg hivatalos visszavonás.

 

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