Tömegverekedés tört ki, 10 utas esett egymásnak az EasyJet egyik járatán

Botrányos esemény miatt szakadt félbe az EasyJet Tenerife és Liverpool közt közlekedő járatának útja. A 186 utast szállító repülőgép fedélzetén ugyanis valóságos tömegverekedés tört ki: nem kevesebb mint 10 utas esett egymásnak. Eddig még nem tisztázott, mi váltotta ki a rendbontást.

10 utas verekedett össze az EasyJet egyik járatán a héten

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A felszállást követően fél órával verekedtek össze az utasok. A kapitány gyors mérlegelés után úgy döntött: inkább azonnal visszafordítja a gépet, sőt, rendőri segítséget is kért a tenerifei repülőtérre. "Személyzetünk felkészült arra, hogy minden helyzetet felmérjen, és gyorsan, megfelelően járjon el, hogy a repülés és az utasok biztonsága bármikor biztosított legyen" – közölte később a légitársaság az incidenssel kapcsolatban.

A leszállást követően a hatóságok intézkedtek, a gép pedig némi késéssel folytathatta az útját Liverpoolba. Arról nem szólnak a hírek, hogy mi váltotta ki a verekedést, és hivatalosan arról sem adtak tájékoztatást, hogy történt-e letartóztatás vagy megsérült-e valaki – írja a Szeretlek Magyarország oldala.

Botrányos esetek az EasyJet-járatokon

Nem ez az első eset, hogy az EasyJet járatai valamilyen botrányos eset miatt kerülnek a hírekbe. Tavasszal ítélték el például azt a férfit, aki egy 13 éves lényt zaklatott a levegőben, 2025 decemberében pedig arról cikkezett a világsajtó: egy halott nagymamát utaztatott valaki a fedélzeten.