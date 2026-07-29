Csótányokkal és pókokkal terrorizáltak egy házaspárt – közel 16 milliárd forintot fizet az eBay

David és Ina Steiner, az EcommerceBytes hírlevél kiadói 2019-ben és 2020-ban egymást érték a bizarr és fenyegető küldemények. A postán élő csótányokat és pókokat kaptak, de érkezett hozzájuk egy véres disznófejet ábrázoló halloweenmaszk, valamint gyászkoszorú – adta hírül a belga Nieuwsblad.

Csótányokat, pókokat és egy véres disznófejet ábrázoló maszkot is kaptak azok az amerikai újságírók, akik rendszeresen bírálták az eBayt.

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Kritikus cikkeik miatt indult a szervezett zaklatási kampány

A megfélemlítés azonban nem állt meg a csomagoknál.

A házaspárt az interneten is zaklatták, személyesen követték őket, az eBay munkatársai pedig még egy GPS-követőt is megpróbáltak elhelyezni az autójukon.

A Steiner házaspár szerint a vállalat vezetőit felháborították az EcommerceBytes rendszeresen megjelenő kritikus írásai, ezért meg akarták félemlíteni az újságírókat, hogy elhallgassanak.

'The couple, Ina and David Steiner, accused eBay leadership of mailing a series of threatening deliveries to the Steiners’ home in 2019, including a box of live cockroaches, a bloody pig’s head mask and a funeral wreath.' https://t.co/dLKK5Tkt8r via @ft — Paul Litterick (@fundypost) July 29, 2026

Többen börtönbe kerültek, az eBay pedig súlyos összeget fizet

Az ügyben hét korábbi eBay-alkalmazott és vezető is bűnösnek vallotta magát zaklatással és internetes megfélemlítéssel kapcsolatos bűncselekményekben. Közülük többen letöltendő börtönbüntetést kaptak,

a legsúlyosabb ítélet 57 hónap szabadságvesztés volt.

Az eBay és több korábbi vezetője összesen 55,7 millió dolláros (mintegy 19 milliárd forintos) egyezséget kötött a Steiner házaspárral.

Ennek részeként David és Ina Steiner közvetlenül több mint 46 millió dollár (mintegy 15,7 milliárd forint) kártérítést kap.

A fennmaradó összeget jótékonysági felajánlásokra és egyéb, az egyezségben rögzített kifizetésekre fordítják. A vállalat korábbi vezérigazgatója, Devin Wenig személyesen további 2 millió dollárral járul hozzá a házaspárnak fizetendő összeghez.

Az eBay ismét bocsánatot kért a történtekért, és elfogadhatatlannak nevezte az alkalmazottai által elkövetett cselekményeket. A házaspár számára ezzel lezárul a több mint hat éve tartó jogi küzdelem, amely szerintük fontos figyelmeztetés lehet minden olyan vállalat számára, amely megfélemlítéssel próbálja elhallgattatni a kritikus hangokat.