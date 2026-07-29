Csótányokkal és pókokkal terrorizáltak egy házaspárt – közel 16 milliárd forintot fizet az eBay

David és Ina Steiner, az EcommerceBytes hírlevél kiadói 2019-ben és 2020-ban egymást érték a bizarr és fenyegető küldemények. A postán élő csótányokat és pókokat kaptak, de érkezett hozzájuk egy véres disznófejet ábrázoló halloweenmaszk, valamint gyászkoszorú – adta hírül a belga Nieuwsblad.
Kritikus cikkeik miatt indult a szervezett zaklatási kampány
A megfélemlítés azonban nem állt meg a csomagoknál.
A házaspárt az interneten is zaklatták, személyesen követték őket, az eBay munkatársai pedig még egy GPS-követőt is megpróbáltak elhelyezni az autójukon.
A Steiner házaspár szerint a vállalat vezetőit felháborították az EcommerceBytes rendszeresen megjelenő kritikus írásai, ezért meg akarták félemlíteni az újságírókat, hogy elhallgassanak.
Többen börtönbe kerültek, az eBay pedig súlyos összeget fizet
Az ügyben hét korábbi eBay-alkalmazott és vezető is bűnösnek vallotta magát zaklatással és internetes megfélemlítéssel kapcsolatos bűncselekményekben. Közülük többen letöltendő börtönbüntetést kaptak,
a legsúlyosabb ítélet 57 hónap szabadságvesztés volt.
Az eBay és több korábbi vezetője összesen 55,7 millió dolláros (mintegy 19 milliárd forintos) egyezséget kötött a Steiner házaspárral.
Ennek részeként David és Ina Steiner közvetlenül több mint 46 millió dollár (mintegy 15,7 milliárd forint) kártérítést kap.
A fennmaradó összeget jótékonysági felajánlásokra és egyéb, az egyezségben rögzített kifizetésekre fordítják. A vállalat korábbi vezérigazgatója, Devin Wenig személyesen további 2 millió dollárral járul hozzá a házaspárnak fizetendő összeghez.
Az eBay ismét bocsánatot kért a történtekért, és elfogadhatatlannak nevezte az alkalmazottai által elkövetett cselekményeket. A házaspár számára ezzel lezárul a több mint hat éve tartó jogi küzdelem, amely szerintük fontos figyelmeztetés lehet minden olyan vállalat számára, amely megfélemlítéssel próbálja elhallgattatni a kritikus hangokat.