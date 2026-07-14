Ebola-fertőzött amerikai állampolgár érkezett Németországba kezelésre azt követően, hogy a férfi a Kongói Demokratikus Köztársaságban elkapta a vírust. A beteget Frankfurtba szállították, majd a berlini egyetemi klinikára vitték további ellátásra.

Ebola: újabb amerikai beteget kezelnek Németországban Fotó: STRINGER / ANADOLU

A német egészségügyi minisztérium közlése szerint a beteg nem jelent veszélyt sem a lakosságra, sem a kórház többi páciensére.

A hatóságok kiemelték, hogy Németország jelentős tapasztalattal rendelkezik az Ebola-betegek kezelésében, ezért választották az országot az ellátás helyszínéül.

A WHO vezetője, Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz szerint a férfi humanitárius munkásként dolgozott a Kongói Demokratikus Köztársaság északkeleti részén található Bunia városában. A térségben zajlik az ország 17. Ebola-járványa, amelyet a Bundibugyo vírusváltozat okoz.

A WHO adatai szerint a jelenlegi járványban már több mint 1900 igazolt fertőzést és több mint 700 halálesetet regisztráltak. Ehhez a vírusváltozathoz jelenleg nem áll rendelkezésre engedélyezett vakcina vagy célzott gyógymód.

A fertőzött férfi a keresztény segélyszervezet, a Samaritan’s Purse munkatársa volt, és raktárvezetőként dolgozott a Kongói Demokratikus Köztársaságban. A szervezet szerint a beteg hatvanas éveiben jár.

Amerikai utazási korlátozás a fertőzés miatt

Az Egyesült Államok kormánya közben korlátozásokat vezetett be a Kongói Demokratikus Köztársaságban tartózkodó amerikai állampolgárok hazautazására. A Trump-adminisztráció döntése értelmében az érintettek egy ideig nem utazhatnak közvetlenül kereskedelmi repülőjáratokkal az Egyesült Államokba.

A Reuters szerint az intézkedés alapján azok az amerikai állampolgárok kerülnek ideiglenesen „nem repülhet” listára, akik a Kongói Demokratikus Köztársaságban tartózkodtak vagy nemrég hagyták el az országot. A korlátozás addig marad érvényben, amíg legalább 21 napot nem töltenek egy harmadik országban.

A washingtoni kormány szerint az intézkedés célja a vírus terjedésének megelőzése. Körülbelül két tucat amerikai állampolgár érintett a döntésben, őket az amerikai külügyminisztérium támogatja a várakozási időszak alatt.

Néhány héttel korábban már egy másik amerikai Ebola-beteget is Berlinben kezeltek. A páciens a berlini Charité kórházban kapott ellátást, és két hét után felépült.