A Kongói Demokratikus Köztársaságban a megerősített ebola esetek száma elérte a 2011-et, beleértve 754 halálesetet. A hatóságok közleménye szerint ez az eddig feljegyzett leggyorsabban terjedő járvány, mindeközben egyes egészségügyi dolgozók sztrájkba léptek a fizetési problémák miatt.

Megállíthatatlanul terjed az ebola-járvány a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Fotó: STRINGER / ANADOLU

Megállíthatatlanul terjed az ebola-járvány a Kongói Demokratikus Köztársaságban

A Kongói Egészségügyi Minisztérium adatai szerint összesen 753 ember van elkülönítve vagy kórházban, míg 366-an eddig felépültek a betegségből. A kontaktkövetés továbbra is kihívást jelent, a fertőzöttekkel érintkezésbe léptek felkutatása még mindig 67 százalékos.

A közép-afrikai ország május 15. óta küzd a ritka Bundibugyo-vírus által okozott ebola-járvánnyal. A bővülő válaszlépések ellenére gyorsabban terjed a betegség, mint ahogy az egészségügyi szakemberek nyomon tudják követni. Az Egészségügyi Világszervezet keddi közleménye szerint az új esetek legalább 80%-a ismeretlen terjedési láncokból származik.

A legnagyobb problémát az jelenti, hogy az egészségügyi hatóságok még nem azonosították a járvány legelső betegét, miközben a fegyveres konfliktusok miatti elvándorlás, valamint a bányászattal kapcsolatos mozgások megnehezítették a fertőzött személyekkel kapcsolatba került emberek felkutatását. Az újonnan jelentett halálesetek közül sokan a közösségükben haltak meg anélkül, hogy valaha is eljutottak volna egészségügyi intézménybe, és ellátásban részesültek volna.

A járvány sújtotta Ituri tartomány különböző részein egészségügyi dolgozók is sztrájkolnak. Néhányan állításuk szerint a járvány kezdete óta nem kaptak fizetést - írta az AP News.