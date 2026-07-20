Már 930 halottja van a kongói Ebola-járványnak, rohamosan terjed a fertőzés

Tovább súlyosbodik az Ebola-járvány a Kongói Demokratikus Köztársaságban: az ország egészségügyi minisztériumának legfrissebb adatai szerint már legalább 930 ember vesztette életét a halálos vírus következtében – adta hírül az ABC News.

Egy védőfelszerelést viselő orvos Ebola elleni gyógyszereket és infúziós zsákokat visz a betegeknek a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén, 2026. július 13-án.

Fotó: BENEDICTION MURHABAZI / AFP

A hatóságok tájékoztatása alapján szombatig 2344 megerősített fertőzést regisztráltak, amelyek közül 930 végződött halállal.

Az elmúlt 24 órában további 37 ember halt meg, ami a járvány egyik legsúlyosabb napi vesztesége.

Rekordgyorsan terjed a járvány

A kelet-kongói Ebola-járványt május 15-én hirdették ki, és a szakemberek szerint ez a valaha feljegyzett leggyorsabban terjedő Ebola-kitörés.

A fertőzést a ritkább Bundibugyo-vírus okozza, amely az Ebola-vírus egyik változata.

A szakértők szerint különösen aggasztó, hogy erre jelenleg nincs engedélyezett vakcina vagy célzott kezelés, ami jelentősen megnehezíti a járvány megfékezését.

Az egészségügyi hatóságok továbbra is fokozott óvintézkedésekkel és a fertőzöttek elkülönítésével próbálják lassítani a vírus terjedését, miközben a nemzetközi segélyszervezetek is támogatják a védekezést.

A kongói tragédia ismét emlékeztet arra, milyen pusztító vírus az Ebola. De vajon mennyire kell tartanunk tőle Európában, és kialakulhat-e járvány Magyarországon? Ezekre a kérdésekre is választ adunk az alábbi cikkben.