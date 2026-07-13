Ebolafertőzött pácienst kezelnek egy német kórházban

Egy amerikai állampolgárt, akit a Kongói Demokratikus Köztársaságban fertőzött meg az ebolavírus, hétfőn kora reggel felvettek a Frankfurti Egyetemi Kórházba.

Németországban kezelnek egy ebolafertőzött páciens. Fotó: STRINGER / ANADOLU

Németországban kezelnek egy ebolafertőzött páciens

A kórház közleménye szerint a beteg helyi idő szerint hajnali 3 óra körül érkezett a kórház speciális elkülönítő részlegébe, miután Kongóban elkapta az ebolavírus bundibugyo variánsát.

„A beteg állapota jelenleg stabil”

– mondta Timo Wolf, a különleges elkülönítő részleg vezetője.

A kórház közölte, hogy nincs veszély a lakosságra vagy a többi betegre, mivel a beteget teljes elszigeteltségben kezelik egy olyan egységben, amely szerkezetileg és szervezetileg elkülönül az intézmény többi részétől.

Az Egyesült Államok Betegségmegelőzési és Járványügyi Központja (CDC) még pénteken jelentette be, hogy egy kongói humanitárius szervezetnél dolgozó amerikai állampolgár tesztje pozitív lett a bundibugyo ebolavírusra - írta a Reuters.