Közelít a 3000-hez az ebolafertőzöttek száma – egyre több egészségügyi dolgozó sztrájkol

Egy kelet-kongói ebolakezelő központ egészségügyi dolgozói szombaton sztrájkolni kezdtek a fizetési problémák miatt, ami megzavarta a betegek ellátását az ország gyorsan növekvő járványának epicentrumában. A megerősített ebolafertőzöttek száma a Kongói Demokratikus Köztársaságban elérte a 2973-at, köztük 1309 halálesetet. A hatóságok szerint ez az eddig feljegyzett leggyorsabban terjedő járvány a régióban.

Sztrájkolnak az ebolakezelő központ dolgozói, miközben egyre nagyobb a járvány

Fotó: BENEDICTION MURHABAZI / AFP

Sztrájkolnak az ebolakezelő központ dolgozói

Az Ituri tartománybeli Buniában található Elikya Ebolakezelő Központ tevékenysége nagyrészt megbénult, miután az orvosok, ápolók és biztonsági személyzet sztrájkolni kezdett. Mintegy száz egészségügyi dolgozó tüntetett szombaton a kezelőközpont előtt. Elmondásuk szerint a kifizetetlen bónuszok aláássák a morált és megzavarják a betegellátást. Felszólították a kongói hatóságokat, hogy rendezzék a hátralékokat, hogy folytathassák munkájukat.

Egy pénteken kiadott közleményben a személyzet azt mondta, hogy egyhangúlag megszavazták a sztrájkot szombattól, amíg konkrét megoldásokat nem találnak a két hónapnyi kifizetetlen teljesítménybónusz problémájára.

A múlt héten a régió legnagyobb egészségügyi központjában, a Bunia Általános Kórházban a dolgozók szintén sztrájkba léptek a kifizetetlen fizetések miatt. Néhányan azt mondták, hogy a járvány kezdete óta semmilyen fizetést nem kaptak.

Az Egészségügyi Világszervezet szerint több mint 100 egészségügyi dolgozó fertőződött meg a járvány kezdete óta.

Hónapok óta küzdenek a járvánnyal

A közép-afrikai ország május 15. óta küzd a ritka, bundibugyo vírus okozta ebolajárvánnyal. A Kongói Egészségügyi Minisztérium adatai szerint összesen 766 beteg van elkülönítve vagy kórházban, míg 540-en eddig felépültek. A megerősített esetek közel 90%-át Ituri tartományban regisztrálták.

A járvány a bővülő válaszlépések ellenére is gyorsabban terjed, mint ahogy azt az egészségügyi tisztviselők nyomon tudják követni.

A legnagyobb kihívást az jelenti, hogy az egészségügyi hatóságok még nem azonosították a járvány első fertőzöttjét, miközben a fegyveres konfliktusok és a bányászattal kapcsolatos mozgások miatti elvándorlás megnehezítette a fertőzött személyekkel kapcsolatba került ezrek felkutatását - írta az AP News.