Már több mint 1500 halálos áldozata van a Kongóban tomboló ebolajárványnak

A kongói egészségügyi hatóságok legfrissebb adatai szerint már 3442 ebolafertőzést regisztráltak, közülük 1521-en életüket vesztették. Az ebolajárvány halálos áldozatainak száma ezzel egy hét alatt csaknem 50 százalékkal emelkedett, ami jól mutatja, hogy a fertőzés továbbra is rendkívül gyorsan terjed.

Ebolajárvány: már több mint 1500 halálos áldozat Kongóban

Fotó: SEROS MUYISA / AFP

A járványt május 15-én jelentették be, és a Bundibugyo-vírus okozza, amely ellen jelenleg sem engedélyezett vakcina, sem célzott kezelés nem áll rendelkezésre.

Jelenleg 797 beteg áll kórházi vagy elkülönített kezelés alatt, míg 615-en már felgyógyultak. A szakemberek szerint ugyanakkor komoly problémát jelent, hogy a fertőzöttek ismert kontaktjainak csupán mintegy 78 százalékát sikerül nyomon követni, miközben a járvány megfékezéséhez legalább 95 százalékos arányra lenne szükség.

Fegyveres konfliktusok is nehezítik a védekezést

A járvány gócpontja az ország keleti részén fekvő Ituri tartomány, ahol az esetek közel 90 százalékát regisztrálták. A térségben zajló fegyveres összecsapások és az illegális bányászat jelentősen megnehezítik a fertőzöttek felkutatását és az egészségügyi munkát.

A helyzetet tovább rontja, hogy több egészségügyi intézményt támadás ért, miután álhírek kezdtek terjedni arról, hogy az ebolavírus nem is létezik. Egy kórház és egy kezelőközpont elleni július 15-i támadás után több nemzetközi segélyszervezet – köztük a WHO és az Africa CDC – ideiglenesen kivonta munkatársait a térségből, ami fennakadásokat okozott a kontaktkutatásban és az ellátásban.

Az Egészségügyi Világszervezet szerint a járvány globális terjedésének kockázata továbbra is alacsony, mivel az ebola nem a levegőben terjed, hanem fertőzött testnedvekkel való közvetlen érintkezés útján. A Kongói Demokratikus Köztársaságon belül azonban a fertőzés terjedésének veszélye továbbra is nagyon magas.