Az ugandai hatóságok ebolamentesnek nyilvánították az országot, miután június közepén kiengedték a kórházból az utolsó beteget. Ez egy hatalmas mérföldkő, miközben a vírus továbbra is sújtja a szomszédos Kongói Demokratikus Köztársaságot.

Hivatalosan is ebolamentes Uganda. Fotó: BADRU KATUMBA / AFP

Hivatalosan is ebolamentes Uganda: kiengedték az utolsó beteget

Uganda a kezdetektől fogva fenntartotta, hogy az ottani esetek a Kongó keleti részén található, elszigetelt Ituri tartományban pusztító nagyobb járványhoz kapcsolódnak. Az első ugandai esetek érintettjei valójában kongói állampolgárok voltak, akik azért lépték át a határt, hogy egy ismeretlen betegségre keressenek kezelést, még mielőtt kiderült volna, hogy ebolával küzdenek.

A betegség hetekig tartó terjedése után Kongó május 15-én jelentette be a járvány kitörését, ugyanazon a napon, amikor Uganda két ebolás esetet erősített meg, köztük egy olyan férfiét, aki ekkorra már életét vesztette.

Bár Ugandában összesen 20 esetet jelentettek, az egészségügyi hatóságok szerint jelenleg semmi sem utal a vírus további terjedésére az országon belül. Az utolsó beteget június 16-án bocsátották el, az ugandai hatóságok pedig kivárták az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által javasolt 42 napot, azaz az ebola két lappangási ciklusát, hogy az országot betegségmentesnek nyilváníthassák.

Az ugandai egészségügyi hatóságok tapasztalattal rendelkeznek az ebolajárványok kezelésére szolgáló gyors fellépésben. Miután májusban megerősítették az első eseteket az országban, az elnök arra kérte a lakosságot, hogy fejezzék be a kézfogást, és elrendelte az egyik híres vallási esemény elhalasztását. Egyéb intézkedések közé tartozott az összes tömegközlekedési eszköz és repülőjárat felfüggesztése Uganda és Kongó között.

Kongóban tovább tombol az ebolajárvány. Fotó: BENEDICTION MURHABAZI / AFP

Soha nem látott számokat érhet el Kongóban az ebolajárvány

Kongóban a megerősített esetek száma elérte a 3262-t, miközben az egészségügyi hatóságok adatai szerint 1437 beteg halt meg. A tisztviselők szerint ez az eddigi leggyorsabban terjedő járvány.

Kongóban az ebolás esetek száma a következő napokban valószínűleg meghaladja az ország korábbi legmagasabb esetszámát. Az a járvány két évig tartott, míg a mostani még csak 10 hete tart - írta az AP News.