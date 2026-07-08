Edzés közben összeesett, majd meghalt egy diák

Calvin „CJ” Dickey Jr. 2024 júliusában, a Bucknell Egyetem amerikaifutball-csapatának első edzését követően lett rosszul. A pennsylvaniai hatóságok szerint az edzést vezető Mark Kulbis olyan megterhelő feladatsort írt elő a játékosoknak, amelyet a szakmai ajánlások kifejezetten nem javasoltak.

Edzés közben összeesett a fiatal fiú, nem sokal később meghalt

Fotó: Twitter

A nyomozás szerint az edző mintegy 100 fekvőtámasz-ugrást, valamint intenzív plankgyakorlatokat végeztetett az elsőéves sportolókkal.

Az ügyészség állítása szerint Dickey már az edzés közben is láthatóan rosszul volt, ennek ellenére nem kapott időben segítséget, két nappal később pedig meghalt.

Ex-Bucknell strength coach charged with hazing in 2024 death of player who collapsed during workout https://t.co/drDMY7GeiQ — ABC 7 Chicago (@ABC7Chicago) July 8, 2026

A hatóságok szerint Kulbis tudott arról, hogy a fiatal sportolónak olyan betegsége volt, ami extrém fizikai megterhelés esetén súlyos egészségügyi szövődményekkel vagy akár a halállal is járhat. Az ügyészség hangsúlyozta, hogy az edző korábban képzést is kapott a betegség veszélyeiről, valamint a beavatási jellegű megalázó gyakorlatok tilalmáról – írja a CBS News.

A boncolás szerint a halált az extrém fizikai megterhelés, a sarlósejtes vérszegénység, a sportoló testsúlya és az izmok súlyos károsodása együttesen okozta.

A fiatal sportoló családja ezért pert indított az egyetem és az edző ellen, szerintük a tragédia teljes egészében megelőzhető lett volna.

Mark Kulbis ellen gondatlan emberölés és gondatlan veszélyeztetés miatt emeltek vádat. Az edző ügyvédje ugyanakkor ártatlannak nevezte védencét, szerinte az elvégzett edzés megfelelt azoknak a szakmai irányelveknek, amelyeket Kulbis a munkája során kapott

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