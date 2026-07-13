Luxus és egészség egy helyen: 11 milliárd dollárból épül a világ egyik legkülönlegesebb szigete

Az Egyesült Arab Emírségekben egy olyan mesterséges sziget épül, amelyet teljes egészében a lakók testi és lelki jóllétére terveztek. A Fahid-sziget Abu-Dzabi mellett 2029-re készülhet el, és a fejlesztők szerint nem egyszerű luxuslakópark lesz, hanem egy olyan közösség, ahol maga a környezet is az egészséges életmódot támogatja – adta hírül a CNN.

Egészség és luxus: Emberek sétálnak a sétányon Abu Dhabiban.

Fotó: RYAN LIM / AFP

A több mint 11 milliárd dolláros beruházás keretében

mintegy 6000 lakóingatlan épül.

A projektet az Abu-Dzabi kormány tulajdonában lévő Aldar Development valósítja meg.

Minden tervezési döntésünket a lakók jóllétét szem előtt tartva hoztuk meg

– mondta a CNN-nek Emma McCreery Breen, a vállalat vezető alelnöke.

Parkok, futópályák és árnyékos sétányok

A Fahid-sziget Abu-Dzabi két népszerű célpontja, a Jasz-sziget és a Szaadiját-sziget között helyezkedik el.

A fejlesztés része egy 10 kilométer hosszú park, futópályákkal és kerékpárutakkal, valamint egy 15 kilométeres, összefüggő sétányhálózat, amely üzleteket, strandklubokat és közösségi tereket köt össze.

Az útvonalak több mint 70 százaléka árnyékolt lesz, hogy a nagy melegben is kényelmesen lehessen közlekedni.

A 11 kilométeres partszakaszon apartmanok és luxusvillák épülnek. A lakások ára 1,9 millió emirátusi dirhamtól (mintegy 517 ezer dollártól) indul, a prémium ingatlanokért pedig akár 2 millió dollárt (átszámítva több mint 620 millió forint) is elkérnek.

Nem csak edzőtermekről szól

A szigeten 2028-ban nyílik meg a King's College School Wimbledon új kampusza, amely a tervek szerint a világ első Fitwel-akkreditált iskolája lesz. A Fitwel minősítési rendszer azt vizsgálja, hogy egy épület vagy városrész mennyire támogatja az egészséges életmódot, többek között a mozgási lehetőségek, az egészséges étkezés és a mentális jóllét szempontjából.

Maga a Fahid-sziget ugyanakkor már megkapta a Fitwel legmagasabb, háromcsillagos minősítését, ami a fejlesztők szerint világelsőnek számít.

A cél az, hogy olyan környezetet hozzunk létre, amely nap mint nap segíti az embereket abban, hogy egészségesebb döntéseket hozzanak és jobban érezzék magukat

– fogalmazott Emma McCreery Breen.